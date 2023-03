Moskva - Ruský soud poslal na více než osm a půl roku do vězení studenta a správce telegramového kanálu "Protestující MGU" Dmitrije Ivanova. Shledal jej vinným ze šíření "nepravdivých informací" o ruské armádě kvůli jeho příspěvkům ohledně ruských útoků na ukrajinská města. Informovala o tom dnes stanice BBC na svém ruskojazyčném webu a agentura Reuters, podle níž student na sociální síti kritizoval ruskou válku na Ukrajině. Třiadvacetiletý student vinu nepřiznal. Ivanov uvedl, že stále věří v pravdivost svých příspěvků a že "jediný velký podvrh" podle něj vykonstruovalo vyšetřování, poznamenala BBC.

"Doslova celá obžaloba - od prvního do posledního slova - odporuje skutečnosti. Já se podpisuji pod každé slovo, které jsem napsal před rokem," řekl u soudu Ivanov podle nezávislého serveru Mediazona.

Prokuratura ho obvinila na základě jeho protiválečných příspěvků na sociální síti, které se týkaly ruských útoků a chování ruských vojáků v ukrajinských městech Buča, Irpiň a Mariupol nebo ostřelování Záporožské jaderné elektrárny. Většinou sdílel příspěvky jiných lidí, podotkla agentura AP. Například v Buči a Irpini ruští vojáci podle ukrajinských úřadů páchali válečné zločiny. Moskva obvinění odmítá.

"Podle obžaloby lingvistická expertiza ukázala, že Ivanovovy příspěvky obsahovaly znaky politické nenávisti a nepřátelství vůči ruským ozbrojeným silám," píše ruská státní agentura TASS. Prokuratura žádala pro studenta, kterého stíhala od loňského roku, devět let vězení. Soud mu nakonec vyměřil osm let a šest měsíců za mřížemi a zakázal mu rovněž po dobu čtyř let spravovat webové stránky nebo sociální sítě.

"Mír Ukrajině, svobodu Rusku. Můj příklad by vás neměl vyděsit," prohlásil krátce před vynesením rozsudku Ivanov podle listu The Guardian. "Je to temný moment naší historie, ale nejvíce tma je vždy před úsvitem," dodal. Konflikt v sousední zemi je podle něj tragédií nejen pro Ukrajince, ale také pro Rusy. "Musíte pochopit, že Rusko není (prezident Vladimir) Putin," prohlásil s tím, že šéf Kremlu obyčejné Rusy o schválení invaze nežádal a oni ji neposvětili.

Kreml tvrdí, že většina Rusů jeho kroky na Ukrajině podporuje, a průzkumy veřejného mínění toto tvrzení potvrzují, poznamenal Reuters. Statisíce Rusů, kteří s vojenskou agresí nesouhlasí - anebo se obávají odvodů - uprchly ze země. A ti, kteří zůstali, riskují uvěznění, pokud budou kroky Moskvy kritizovat. Volí svá slova proto opatrně.

Ivanov byl v době svého zatčení studentem Moskevské státní univerzity M. V. Lomonosova (MGU). Je rovněž jedním ze zakladatelů telegramového kanálu "Protestující MGU", který informoval o protestech. Bezpečnostní složky ho původně uvěznily na deset dní za organizaci nepovoleného shromáždění, poté ho na základě stejného obvinění uvěznily znovu na 25 dní a následně obvinily kvůli příspěvkům na sociálních sítích, uvedla AP. Ivanov podle ní během pobytu ve vazbě zmeškal závěrečné zkoušky a neodevzdal disertační práci, načež ho z univerzity vyloučili.

Po dnešku se stal dalším Rusem odsouzeným na základě loni zavedeného zákona o šíření takzvaně nepravdivých zpráv o ruské armádě. Ruští zákonodárci přijali krátce po vpádu ruských vojsk na Ukrajinu cenzurní zákony, které úřady využívají ke stíhání lidí, kteří se ve svých názorech odchylují od oficiální linie Moskvy ohledně války na Ukrajině. Za takzvanou "diskreditaci" armády hrozí až pětileté vězení a za šíření "nepravdivých informací" o armádě až 15 roků za mřížemi, připomíná Reuters.

Ruské soudy na základě normy o "nepravdivých informacích" o ruské armádě už poslaly na řadu let za mříže například opoziční politiky Alexeje Gorinova, Ilju Jašina nebo bloggerku Veroniku Belocerkovskou, která ale žije za hranicemi a odsoudili jí v nepřítomnosti. Opoziční politik Vladimir Kara-Murza na soud čeká ve vazbě.