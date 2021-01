Ruský soud poslal Navalného spolupracovníky do domácího vězení

Moskva - Moskevský soud dnes poslal do domácího vězení pětici spolupracovníků a spojenců opozičního vůdce Alexeje Navalného, a to až do 23. března. Všichni byli zadrženi jako podezřelí z porušení sanitárních a epidemiologických norem na nepovolené protestní akci minulou sobotu v Moskvě, uvedla agentura TASS.

Další demonstrace za propuštění Navalného z vězení má následovat už tuto neděli. Generální prokuratura už podle agentury Interfax varovala, že použije proti demonstrantům daleko tvrdší paragraf o nepokojích. Ten účastníkům akce hrozí osmi lety za mřížemi a organizátorům až 15 roky odnětí svobody.

Rozhodnutí soudu o domácím vězení se vztahuje na Navalného bratra Olega, opozičníkovy spolupracovnice Ljubov Sobolovou a Anastasiji Vasiljevovou, koordinátora Nvalného štábu Olega Stepanova a aktivistku Mariji Aljochinovou z punkové skupiny Pussy Riot.

Organizátoři a účastníci nepovoleného protestu z minulé soboty podle mluvčí ministerstva vnitra Iriny Volkové vytvořili hrozbu šíření nákazy koronavirem. Kupříkladu v Moskvě demonstrovalo 19 lidí, kteří byli nakažení covidem-19 a měli nařízeno zdržovat se doma v karanténě, napsal TASS.

Navalného samotného zadrželi ruští policisté tento měsíc hned po příletu do Moskvy. Ve vazbě čeká na verdikt, zda půjde do vězení za nedodržení pravidel dříve uloženého podmíněného trestu. V sobotu za opozičníkovo propuštění demonstrovaly desítky tisíc Rusů v ulicích více než stovky měst. Pořádkové síly použily sílu a podle nevládního portálu OVD-Info, jenž se zabývá sledováním policejních zásahů, zatkly bezmála 4000 osob. K rostoucí nespokojenosti s politikou Kremlu podle komentátorů přispěla i nedávno zveřejněná zpráva Navalného protikorupčního fondu, podle níž prezident Vladimir Putin vlastní u Černého moře honosnou rezidenci. Video s údajným Putinovým palácem už zaznamenalo více než 100 milionů zhlédnutí. Putin vlastnictví paláce popírá.

Navalnyj se vrátil do Ruska 17. ledna po skoro půlročním pobytu v Německu, kde se léčil z otravy zakázanou bojovou látkou ze skupiny novičok, vyvíjené za Sovětského svazu. Z otravy viní ruskou tajnou službu FSB a prezidenta Vladimia Putina. Kreml to odmítá.