Ruský soud poslal do vězení expolicisty za podstrčení drog novináři

Moskva - Moskevský městský soud dnes uložil tresty odnětí svobody od pěti do 12 let pěti policistům, kteří předloni v červnu podstrčili známému novináři Ivanu Golunovovi drogy, aby jej mohli obvinit a dosáhnout jeho uvěznění. Soud zároveň rozhodl, že Golunov, jehož případ byl vykonstruován, má právo požadovat od policistů odškodné v celkové výši pět milionů rublů (zhruba 1,4 milionu Kč), informuje agentura TASS.

Golunov poděkoval všem, kdo ho podporovali, a vyjádřil naději, že bude odhalen ten, kdo si případ proti němu objednal. "Domohl jsem se spravedlnosti a doufám, že se dozvíme výsledky druhé etapy, týkající se objednatele trestného činu," sdělil novinář.

Policista, který sehrál v případu klíčovou úlohu a pro nějž obžaloba požadovala trest 16 let odnětí svobody, byl odsouzen na 12 let. Další tři odsouzení si mají odpykat osm let ve vězeňském zařízení. Poslednímu z pětice, který přiznal svoji vinu, soud vyměřil pět let. Právní zástupci obviněných uvedli, že se proti rozsudku odvolají.

Stíhání Golunova, novináře investigativního serveru Meduza, vyvolalo loni v Rusku velké pobouření a žurnalista byl pod tlakem veřejnosti a médií osvobozen z domácího vězení a zproštěn obvinění. Prezident Vladimir Putin následně nařídil propustit z řad policie dva generály.

Vyšetřovatelé dříve uvedli, že policisté ve snaze "vyrobit" případ podstrčili Golunovovi do batohu a bytu narkotika, která sami nelegálně získali. Čtyři příslušníci protidrogového oddělení a jejich náčelník byli zatčeni.

Kreml po zadržení pěti expolicistů uvedl, že do vyšetřování nehodlá zasahovat. Na otázku novinářů, zda ruský prezident Vladimir Putin nařídil odhalit, kdo si vykonstruování falešného případu proti novináři objednal, prezidentův mluvčí prohlásil, že naprosto nebylo nutné takový úkol stanovit.