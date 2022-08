Ruský soud poslal americkou basketbalistku Grinerovou na devět let do vězení

Moskva - Ruský soud poslal americkou basketbalistku Brittney Grinerovou za pašování drog na devět let do vězení. Prokuratura požadovala ještě o půl roku delší trest. Případ jednatřicetileté hráčky Jekatěrinburgu řešili i vrcholní představitelé USA a Ruska.

Grinerovou zadrželi v únoru na moskevském letišti Šeremetěvo poté, co u ní byly objeveny náplně do elektronické cigarety s hašišovým olejem. Basketbalistka se hájila tvrzením, že je zabalila nedopatřením. "Byla to chyba. A doufám, že vaše rozhodnutí pro mne nebude znamenat konec života," řekla dnes soudkyni se slzami v očích před vynesením verdiktu.

Obhajoba soudu také předložila potvrzení, že Grinerová látku má na lékařský předpis a užívá ji proti bolesti. Před soudem ve prospěch dvojnásobné olympijské vítězky vypovídalo několik svědků z týmu Jekatěrinburgu, s nímž vyhrála čtyřikrát Evropskou ligu.