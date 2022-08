Ruský soud poslal americkou basketbalistku Grinerovou na devět let do vězení

Moskva - Ruský soud poslal americkou basketbalistku Brittney Grinerovou za pašování drog na devět let do vězení. Prokuratura požadovala ještě o půl roku delší trest. Případ jednatřicetileté hráčky řešili i vrcholní představitelé obou zemí; americký prezident Joe Biden ihned po vynesení rozsudku Rusko vyzval, aby vítězku olympiády i Evropské ligy s týmem Jekatěrinburgu propustilo.

Grinerovou zadrželi v únoru na moskevském letišti Šeremetěvo poté, co u ní byly objeveny náplně do elektronické cigarety s hašišovým olejem. Basketbalistka se hájila tvrzením, že je zabalila nedopatřením.

"Byla to chyba. A doufám, že vaše rozhodnutí pro mne nebude znamenat konec života," řekla dnes Grinerová se slzami v očích soudkyni před vynesením verdiktu. Doba strávená ve vazbě se jí do trestu započítá.

Obhajoba soudu předložila potvrzení, že Grinerová látku má na lékařský předpis a užívá ji proti bolesti. Před soudem ve prospěch dvojnásobné olympijské vítězky vypovídalo několik svědků z Jekatěrinburgu, s nímž vyhrála čtyřikrát Evropskou ligu.

Prokuratura však při dnešním závěrečném vystoupení požádala o prakticky nejpřísnější trest. Možným maximem bylo deset let. "Požaduji, aby Grinerová byla odsouzena a poslána na devět a půl roku do vězení s běžným režimem," prohlásil podle agentury AFP státní zástupce Nikolaj Vlasenko před soudem v Chimki.

Podle agentury AP by po odsouzení Grinerové mohlo dojít na výměnu vězňů, kterou spolu projednávali americký ministr zahraničí Antony Blinken a jeho ruský protějšek Sergej Lavrov. Vedle Grinerové by se měla týkat také bývalého vojáka Paula Whelana, který byl v Rusku odsouzen za špionáž. Opačným směrem by měl putovat obchodník se zbraněmi Viktor But, který si odpykává trest v USA.