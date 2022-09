Ruský soud odebral licenci také sesterskému časopisu listu Novaja gazeta

Moskva - Den poté, co ruský soud v pondělí zneplatnil licenci opozičnímu listu Novaja gazeta, přišel o registraci i jeho sesterský časopis No (Ale), který začal vycházet teprve před dvěma měsíci. Soud dnes podle agentury Reuters vyhověl žádosti cenzurního úřadu Roskomnadzor a rozhodl, že licence časopisu je neplatná. Důvodem je podle něj to, že vydavatelé jej začali tisknout až nyní, i když povolení k vydávání získali už v roce 2009.

"Proč se Roskomnadzor obrátil na soud až nyní, kdy začal časopis vycházet? Je zcela jasné, že soud se tou věcí nezabýval proto, že magazín tak dlouho nevycházel, ale proto že vycházet začal," komentoval rozsudek právní zástupce listu Novaja gazeta Jaroslav Kožeurov.

Od července vyšla v papírovém vydání tři čísla časopisu No, jeho internetové stránky Roskomnadzor zablokoval už týden poté, co médium začalo fungovat, napsal Reuters.

Novaja gazeta letos v březnu přerušila činnost kvůli ruské invazi na Ukrajinu. Předtím dostala několik varovaní od cenzurního úřadu, který dohlíží na dodržování pravidel o tom, jak informovat o válce, kterou Rusko nazývá "speciální operací". Média smějí zveřejnit pouze oficiální informace ruských úřadů, podle Moskvy to má zabránit šíření dezinformací.

Pondělní rozhodnutí moskevského soudu o neplatnosti licence pro Novou gazetu dnes odsoudila česká diplomacie. "Rozhodnutí Ruska odebrat licenci opozičnímu listu Novaja gazeta je dalším útokem na tamní svobodu slova. Tím, že kremelský režim zlikvidoval médium vedené nositelem Nobelovy ceny míru Dmitrijem Muratovem, potvrzuje, že jeho agresivita směřuje i dovnitř do ruské společnosti," napsalo na twitteru české ministerstvo zahraničí.

O licenci Novaja gazeta přišla kvůli tomu, že redakce podle soudu včas nepředložila své stanovy a řádně nezdokumentovala změnu ve vlastnické struktuře z roku 2006.

List Novaja gazeta v roce 1993 spoluzaložil nositel Nobelovy ceny za mír Dmitrij Muratov. Bylo to jedno z posledních nezávislých médií v Rusku. Noviny jsou známé hlavně pro své vyšetřování korupce nebo porušování lidských práv v Čečensku. Pro list pracovala i uznávaná novinářka Anna Politkovská, která byla v roce 2006 zavražděna.