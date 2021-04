Ruský šéf obrany nařídil, aby se vojáci z jihozápadu země vrátili na základny

Moskva/Kyjev - Ruský ministr obrany Sergej Šojgu dnes ukončil vojenská cvičení na jihu a západě země a nařídil vojákům, aby se v pátek začali vracet na své stálé základny. Informovaly o tom tiskové agentury. Šojgu rozhodnutí oznámil z anektovaného poloostrova Krym, kde dohlížel na dnešní rozsáhlé vojenské cvičení. Kyjev a Západ posilování ruských vojsk u hranic s Ukrajinou v posledních dnech sledují s obavami.

"Vojáci prokázali schopnost poskytnout zemi spolehlivou obranu. V tomto ohledu jsem se rozhodl ukončit prověřovací akce v Jižním a Západním vojenském okruhu," prohlásil ruský ministr obrany několik hodin poté, co na Krymu dnešní manévry začaly. Vojáci by se měli na své stálé základny začít vracet od pátku a přesuny dokončit do 1. května.

Agentury Reuters a AP podotkly, že z oznámení není zcela jasné, zda se rozkaz ke stažení jednotek týká všech vojáků, které Moskva na Krym a jihozápad Ruska přesunula. AP zároveň píše, že ministr obrany nařídil ponechat některé zbraně na západě země pro příští vojenské cvičení, které by se mělo konat v letošním roce. Zůstat mají ve vojenském výcvikovém prostoru Pogonovo ve Voroněžské oblasti, zhruba 160 kilometrů východně od ukrajinských hranic.

Kyjev už delší dobu bije na poplach kvůli zvyšování počtu ruských vojáků u hranic s Ukrajinou. Ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba před několika dny řekl, že Rusko bude mít brzy u hranic s Ukrajinou více než 120.000 vojáků, a vyzval Západ, aby proti Rusku zavedl nové sektorové sankce. Pentagon uvedl, že Rusko koncentrovalo v oblasti větší síly než před sedmi lety. Šéf unijní diplomacie Josep Borrell tento týden uvedl, že Rusko rozmístilo na Krymu a u hranic Ukrajiny bezprecedentní počet více než 100.000 vojáků, kvůli čemuž hrozí konflikt mezi oběma zeměmi další eskalací. Šéfové diplomacie unijních zemí Moskvu vyzvali k odvolání vojáků a snížení napětí na Ukrajině. Moskva reagovala prohlášením, že může mít armádu, kde uzná za vhodné, a že nikoho neohrožuje. Hovoří naopak o provokacích ze strany západních zemí.

Dnešního cvičení na anektovaném Krymu se zúčastnilo přes 10.000 vojáků, k dispozici měli více než 1200 kusů zbraní a další vojenské techniky a desítky válečných lodí, informovaly ruské tiskové agentury s odvoláním na ministerstvo obrany. Do cvičení se podle ruského ministerstva zapojily různé složky armády, mimo jiné také výsadkové vojsko či jednotky protivzdušné obrany. Podle agentury AP tím Moskva ukazovala sílu v době rostoucího napětí mezi Ruskem a Ukrajinou. Kvůli manévrům Rusko již dříve uzavřelo část námořního a také vzdušného prostoru v Černém moři kolem Krymu. Proti tomu protestovala Ukrajina i Spojené státy.

Situace na východě Ukrajiny se v poslední době vyostřuje. Kyjev a proruští separatisté na východě země se navzájem obviňují z porušování klidu zbraní a čím dál častějších potyček. Konflikt na východě Ukrajiny eskaloval poté, co v Rusko v roce 2014 anektovalo Krym a podpořilo ozbrojené povstání proruských separatistů v Donbasu. Západ odpověděl sankcemi. Velké boje na východě Ukrajiny utichly po uzavření mírových dohod v Minsku v únoru 2015, ale až dosud se žádné příměří nepodařilo zcela udržet a politické řešení konfliktu se prakticky nepohnulo z místa.