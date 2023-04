Ruský prokurátor žádá devět let pro policistu, který se vyjadřoval proti válce

Moskva - Devět let ve vězeňském táboře navrhl dnes prokurátor jako trest pro pracovníka moskevského policejního velitelství Sergeje Klokova za šíření "nepravdivých" zpráv o ruské armádě v soukromém telefonickém rozhovoru, oznámil nezávislý server Mediazona s odvoláním na svého reportéra v soudní síni. Za "nepravdivé" označují ruské úřady veškeré zprávy, které odporují oficiálnímu výkladu války proti Ukrajině. Obžaloba také žádá odebrat Klokovovi hodnost kapitána a zakázat mu na pět let práci ve státních službách poté, co vyjde na svobodu.

Prokurátor uvedl, že Klokov loni 9. března v telefonátech známým hovořil o "obrovských ztrátách" ruských vojsk po únorovém vpádu na Ukrajinu, o tom, že úřady tyto ztráty odmítají přiznat, o střílení vojáků za odmítnutí splnit rozkaz, úmyslném ničení ukrajinských měst a obcí a o zabíjení civilistů a dětí. "Zdrojem těchto lží, které (obžalovaný) šířil, byly ukrajinské zdroje," prohlásil prokurátor. Klokov podle něj označoval Rusko za "zemi vrahů", hovořil o "dobytí Kremlu" a za "genocidu" označoval ruskou anexi ukrajinského poloostrova Krym.

Obhájce Daniil Berman se již při prvním výslechu ohradil proti tomu, že vyšetřovatelé dělají ze soukromých rozhovorů jeho klienta veřejná prohlášení. Upozornil také, že ve spisech případu nikde není povolení k odposlechům.

Klokova obviňují, že v telefonátech s přáteli a s kolegy hovořil o tom, že Rusko odesílá raněné ruské vojáky do Běloruska a zkresluje údaje o zabitých, i o tom, že ruští vojáci zabíjeli civilisty a že Ukrajině "nevládnou nacisté", jak tvrdí ruský prezident Vladimir Putin. "Jsme přesvědčeni, že bojujeme proti fašismu, ale tam žádný fašismus není," řekl Klokov podle záznamu jednoho z odposlechnutých telefonátů. "Oni (ruští vojáci) zničili mé město. Zabili děti. Zničili porodnici," dodal Klokov, který se při výslechu hájil, že viděl video se zabitými dětmi, mezi kterými bylo i děvčátko podobné jeho dceři.

Klokov podle kolegů začal hovořit o politice až po invazi a pokoušel se je přesvědčit, že Rusko nemělo právo rozpoutat válku. "Když jsem se mu snažil vysvětlit, že žádná válka není, neposlouchal mě," řekl jeden z policistů vyšetřovatelům; Moskva tvrdí, že Rusko na Ukrajině podniká jen "speciální vojenskou operaci", tedy oficiálně nevede válku. "Říkal mi, že naše země je agresor a fašista. Když jsem se ho pokoušel přivést k rozumu, neposlouchal," vypověděl další z kolegů obžalovaného.

Klokov se podle listu Kommersant stal prvním obviněným podle nového paragrafu o šíření lží o ruské armádě, který skončil ve vazbě.