Ruský prezident Putin příští týden navštíví Írán, oznámil Kreml

Moskva - Ruský prezident Vladimir Putin příští týden navštíví Teherán, kde se setká s prezidenty Íránu a Turecka. S odvoláním na mluvčího Kremlu o tom dnes informovala agentura Reuters. Pro ruskou hlavu státu to bude teprve druhá známá zahraniční cesta od února, kdy Moskva útokem na sousední Ukrajinu rozpoutala největší pozemní konflikt v Evropě od konce druhé světové války. Putin na konci června navštívil středoasijské země, podotkl Reuters.

S íránským prezidentem Ebráhímem Raísím a tureckou hlavou státu Recepem Tayyipem Erdoganem bude v úterý šéf Kremlu řešit situaci v Sýrii, uvedl mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Půjde podle něj o trilaterální jednání v takzvaném astanském formátu, jehož cílem je podle trojice iniciátorů nalézt mírové řešení situace v Sýrii. První jednání v tomto formátu se odehrálo v roce 2017 v kazachstánské metropoli Astaně.

Rusko a Írán jsou klíčovými vojenskými a politickými podporovateli syrského prezidenta Bašára Asada, zatímco Turecko poskytlo vojenskou pomoc Svobodné syrské armádě a dalším povstaleckým skupinám, které stále bojují proti Asadovým silám na severozápadě této blízkovýchodní země, poznamenal Reuters.

Putin bude podle mluvčího Kremlu rovněž zvlášť jednat s Erdoganem, který se od ruské invaze na Ukrajině staví do role prostředníka mezi Moskvou a Kyjevem. Turecký prezident v pondělí hovořil s prezidenty Ukrajiny i Ruska, přičemž podle dostupných informací řešili vývoz ukrajinského obilí, zablokovaného v černomořských přístavech kvůli Ruskem rozpoutané válce.

Zpráva o Putinově cestě do Teheránu přišla den poté, co Spojené státy varovaly, že Írán by mohl Moskvě poskytnout bezpilotní letouny pro její útoky na Ukrajině, připomněla agentura AP. "Naše informace naznačují, že se íránská vláda chystá poskytnout Rusku až několik stovek dronů, včetně bezpilotních letounů schopných nést zbraně, a to ve zrychleném termínu," řekl bezpečnostní poradce Bílého domu Jake Sullivan.