Ruský prezident Putin podpořil ministerstvo obrany ve sporu s Prigožinem

Moskva - Ruský prezident Vladimir Putin dnes podpořil rozkaz, který v sobotu vydal ministr obrany Sergej Šojgu a který nařizuje všem žoldnéřským skupinám, oficiálně ruskými úřady označovaným za dobrovolnické oddíly, uzavřít do konce měsíce kontrakt s ministerstvem obrany. Šéf nejmocnější žoldnéřské armády, zvané Wagnerova (v ruském přepisu Vagnerova) skupina, Jevgenij Prigožin až dosud odmítal se tomuto příkazu podřídit a uzavřít smlouvu s ministerstvem. Jeho způsob vedení války proti Ukrajině Prigožin dlouhodobě zpochybňuje.

"Pokud vím, tak ministerstvo obrany nyní uzavírá kontrakty se všemi, kdo si přejí prodloužit službu v oblasti speciální vojenské operace. Jen tak lze zajistit sociální záruky. Protože pokud není kontrakt se státem, pokud není kontrakt s ministerstvem obrany, tak nevzniká právní základ pro sociální záruky ze strany státu, a proto je to nutné udělat a co udělat to co možná nejrychleji," prohlásil Putin podle agentury TASS při dnešním setkání s válečnými reportéry a vojenskými blogery.

Za "speciální vojenskou operaci" označuje Kreml válku proti Ukrajině, která dnes pokračuje 475. dnem. Nejkrvavější konflikt v Evropě si podle odhadů vyžádal životy desetitisíců vojáků na obou stranách a tisíců civilistů.

Putin uvedl, že všichni ruští účastníci "speciální vojenské operace" by si měli být rovni před zákonem, a proto je záhodno zákony pozměnit, aby jim vlast oplatila ochotu nasadit vlastní život. "Nyní se na tom pracuje," řekl a dodal, že požádal ministerstvo obrany a zákonodárce, aby vše uvedli do souladu "se zdravým rozumem".

Putinova slova si agentura Reuters vyložila jako příslib legalizace žoldnéřských firem.

Prigožin v neděli vzkázal ruskému ministrovi obrany, že s ním nepodepíše žádné smlouvy. Dodal, že wagnerovci jsou dobře začleněni do celkového systému, svoje operace koordinují s generály "napravo i nalevo" a že skupina má vysoce efektivní strukturu. "Šojgu nedokáže správně řídit vojenská uskupení," uvedl Prigožin a dodal, že jím vedená soukromá armáda je plně podřízená zájmům Ruska.

Podle ruských médií má ministrův rozkaz přimět žoldnéřskou skupinu k poslušnosti. Ministerstvo si od podpisu smluv slibuje zvýšení bojeschopnosti a efektivity ozbrojených sil.

Prigožin dnes - ještě před Putinovým vystoupením - situaci ještě více vyostřil, když v odpovědi na dotaz dánských médií uvedl, že za stávající situace si "není jist", zda jeho bojovníci budou dále pokračovat v boji na Ukrajině.

Není ale jasné, jak vážně to Prigožin myslí, protože jakýkoliv pokus odpoutat se od války by mohla Moskva považovat za vlastizradu, podotkl Reuters a připomněl, že wagnerovci válčili také na Blízkém východě a v Africe.

Wagnerova skupina v květnu po měsících krvavých bojů dobyla ukrajinské město Bachmut, jehož pád měl spíše symbolický než strategický význam.

Ministerstvo obrany dosud veřejně nereagovalo na Prigožinovu kritiku, ani na poslední výpady. Dnes nicméně ohlásilo, že uzavřelo smlouvy s dalšími sedmi dobrovolnickými uskupeními. Generál Vladimir Alexejev po dnešním slavnostním podpisu řekl, že si je jistý, že další dobrovolnické skupiny podepíší stejné smlouvy během příštího týdne.

V pondělí ministerstvo ohlásilo kontrakt s čečenskými jednotkami Achmat, které bývají označovány za soukromou armádu čečenského vládce Ramzana Kadyrova.

Nový smluvní systém by mnohem těsněji začlenil wagnerovce a Prigožina do velitelské struktury ministerstva obrany v podřízené pozici. To by Prigožinovi znesnadnilo další budování vlastního politického a vojenského vlivu. Putinův zásah na straně ministerstva potenciálně staví Prigožina do obtížné pozice, poznamenal Reuters.