Ruský pilot vypálil na britský letoun nad Černým mořem, potvrdily zdroje NYT

New York - Ruská stíhačka loni nad Černým mořem vypálila raketu na britský špionážní letoun, ovšem munice selhala, řekli listu The New York Times (NYT) dva nejmenovaní činitelé americké obrany. Potvrdili tak dřívější zprávy o incidentu založené na dokumentu považovaném za součást úniku utajovaných informací Pentagonu.

Nová odhalení vytváří obrázek výrazně závažnějšího střetu ve srovnání s tím, jak incident z 29. září prezentoval o tři týdny později Londýn. Britský ministr obrany Ben Wallace o události informoval v parlamentu s tím, že ruská stíhačka v mezinárodním vzdušeném prostoru "vypustila raketu" poblíž britského letadla v důsledku technického problému.

Uniklý americký dokument ovšem uvádí, že průzkumný letoun Boeing RC-135 Rivet Joint byl téměř sestřelen. Podle informací NYT ruský pilot špatně pochopil instrukce, které přicházely ze země, a myslel si, že má povolení zaútočit. Vzal si britský stroj na mušku a zmáčkl spoušť, ovšem "raketa nevyletěla správně", uvedly zdroje deníku.

Podle NYT mohl být incident válečným činem, jeden z činitelů jej popsal jako "velmi, velmi strašidelný". Londýn ani Moskva se k věci v návaznosti na nová zjištění nevyjádřily.

Střety ruských letadel s letouny členských zemí NATO nejsou v posledních letech nijak výjimečné a obě strany pravidelně vysílají své stíhačky, aby ve vzduchu doprovázely cizí stroje. Od loňské invaze Ruska na Ukrajinu takovéto konfrontace provází zvýšené napětí. V březnu nad Černým mořem ruská stíhačka narazila do amerického bezpilotního letounu, který se zřítil do mezinárodních vod.

Letadlo RC-135 Rivet Joint je schopné zachycovat rádiovou komunikaci a podle informací NYT britská posádka na konci září poslouchala hovor mezi ruským dispečerem a pilotem jednoho ze dvou strojů Su-27, které byly ke špionážnímu letadlu vyslány. Co přesně bylo ruskému pilotovi před pokusem o útok řečeno, však ze zprávy amerického deníku není jasné.