Ruský parlament zrušil horní věkový limit pro kontrakt o službě v armádě

Moskva - Obě komory ruského parlamentu dnes schválily zákon na zrušení horního věkového limitu pro profesionální službu v ruské armádě. Informovala o tom agentura TASS. Prezident Vladimir Putin dnes zároveň podepsal dekret, který obyvatelům ukrajinské Chersonské a Záporožské oblasti usnadní podání žádosti o ruské občanství.

Příslušníci ruských ozbrojených sil z řad ruských občanů mohou v současnosti službu na základě kontraktu s armádou vykonávat ve věku od 18 do 40 let, cizinci od 18 do 30 let. Podle nového zákona, která čeká na Putinův podpis, by v Rusku horní věkový limit přestal platit úplně.

Rusko 24. února zahájilo invazi na Ukrajině, kterou ale oficiálně nazývá "speciální vojenskou operací". Agentura Reuters napsala, že v bojích ruská armáda zaznamenala významné ztráty. Moskva o svých ztrátách oficiálně informovala jen dvakrát, na začátku a na konci března, kdy přiznala 498, respektive 1351 zabitých vojáků. Ukrajina naopak tvrdí, že Rusko v bojích přišlo o zhruba 30.000 vojáků, Británie pak ruské ztráty odhadla na 15.000.

Ruské síly od zahájení války obsadily významnou část Chersonské oblasti včetně oblastní metropole Chersonu, a do jejího čela Moskva dosadila novou, proruskou správu. Nové vedení v pondělí zavedlo vedle ukrajinské hřivny i ruský rubl a dříve uvedlo, že Putina požádá o připojení oblasti k ruské federaci. Územní zisky mají ruské jednotky i v sousední Záporožské oblasti, a to od Azovského moře na jihu, až po řeku Dněpr na severu. Město Záporoží je stále v držení Ukrajinců.

Zjednodušený postup při žádání o ruské občanství měli už dříve povolený obyvatelé samozvaných Doněcké lidové republiky a Luhanské lidové republiky. Separatistické a proruské útvary se nachází na východě Ukrajiny.