Moskva - Ruská Státní duma hodlá schválit rezoluci, která bude rehabilitovat Sovětský svaz za invazi do Afghánistánu v roce 1979. Podle agentury TASS návrh rezoluce dnes předběžně schválili účastníci parlamentního slyšení, které se konalo v Moskvě. Podle rezoluce odsouzení invaze, které roku 1989 odhlasoval tehdejší vrcholný sovětský zastupitelský sbor, bylo "historicky nespravedlivé".

Sovětská armáda zahájila afghánskou intervenci v prosinci 1979 s cílem udržet u moci marxistický režim ohrožovaný vnitřními rozkoly a rostoucím odporem Afghánců a radikálních islámských skupin. Po deseti letech krvavých bojů, které přinesly smrt téměř 15.000 sovětských vojáků a vyhnaly ze země pět milionů Afghánců, se sovětská okupační vojska v roce 1989 z Afghánistánu stáhla.

Sjezd lidových zástupců, před zánikem SSSR nejvyšší zastupitelský orgán země, označil v prosinci 1989 invazi do Afghánistánu za morálně a politicky chybnou. Podle rezoluce, kterou má nyní schválit Státní duma, takové stanovisko "neodpovídá zásadám historické spravedlnosti". Ospravedlnit afghánskou agresi chce dolní komora ruského parlamentu v souvislosti s blížícím se 30. výročím stažení sovětských vojsk.

"Je třeba vycházet z toho, že rozhodnutí o vstupu omezeného kontingentu sovětských vojsk do Afghánistánu bylo přijato v prosinci 1979 v souladu s dohodou o přátelství, dobrém sousedství a spolupráci mezi Sovětským svazem a Afghánskou demokratickou republikou a s přihlédnutím k opakovaným prosbám afghánského vedení o přímý sovětský zásah do konfliktu," uvádí se podle TASS v navrhované rezoluci. Státní duma by tak prakticky doslovně přebrala argumentaci sovětského vedení z roku 1979.

Parlamentní rezoluce připravená ke schválení podle TASS vyzývá k "citlivému vztahu" ke zkoumání dějin rusko-afghánských vztahů. "Poslanci Státní dumy jsou přesvědčeni, že tragické události vojenského konfliktu v Afghánistánu je třeba posuzovat na základě politické objektivity a historické pravdy," konstatuje dokument.