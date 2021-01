Ruský opoziční předák Navalnyj odletěl z Berlína do Moskvy

Lídr ruské opozice Alexej Navalnyj v obležení novinářů na palubě letadla před odletem z Berlína do Moskvy, 17. ledna 2021.

Lídr ruské opozice Alexej Navalnyj v obležení novinářů na palubě letadla před odletem z Berlína do Moskvy, 17. ledna 2021. ČTK/AP/Mstyslav Chernov

Berlín/Moskva - Letadlo s ruským opozičním předákem Alexejem Navalnym odletělo z berlínského letiště. Navalnyj se dnes vrací z Německa, kde se od srpna zotavoval z pokusu o otravu, do Moskvy. V Rusku mu po návratu hrozí zatčení.

Letadlo ruských nízkonákladových aerolinek Pobeda mířící na moskevské letiště Vnukovo mělo původně odletět ve 14:45. Let však byl opožděn, podle zpravodajského serveru meduza.io to bylo kvůli agresivnímu cestujícímu, který nadával a urážel letušky a byl vyveden z letadla. Let má trvat dvě hodiny a 25 minut.

Podle informací na sociálních sítích se v Berlíně u letadla, kterým Navalnyj odletěl, nacházelo několik policejních aut. Snímky ukazují, že policisté byli přítomni i v přístupové chodbě k letadlu. Navalného podle dalších přivezl k letadlu černý vůz Audi s policejním doprovodem.

Server meduza.io také přinesl informace ze sociálních sítí, podle kterých je příletová hala pro mezinárodní lety letiště Vnukovo zcela "vyčištěna" od lidí. Uvnitř údajně zůstali jen zaměstnanci letiště, policie a bezpečnostní složky v civilu. Podle agentury AP byla zpřísněna bezpečností opatření na letišti a před letištěm parkují vozy vězeňské služby.

Ruská vězeňská služba ve čtvrtek uvedla, že Navalnému hrozí po návratu do Ruska okamžité zatčení. Letiště Vnukovo již předem oznámilo, že zakazuje novinářům vstup na terminál kvůli epidemii koronaviru. Očekává se však, že na místo dorazí mnoho podporovatelů Navalného.

Ruský list Novaja gazeta a opoziční sociální média také uvedly, že několik příznivců Navalného z Petrohradu bylo v sobotu a v neděli vyvedeno z vlaku do Moskvy nebo jim bylo zabráněno v nástupu do letadla.