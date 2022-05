Ruský Němec i přes zákaz v Berlíně protestoval v sovětském památníku

Berlín - Policie v Berlíně zakázala dnes a v pondělí na vybraných místech v německé metropoli vyvěšování ruských a ukrajinských vlajek, nošení svatojiřských stuh či vyjadřování podpory ruské invazi na Ukrajinu. Chce tak ve dnech 77. výročí pádu nacismu a konce druhé světové války v Evropě zabránit konfliktům, které by kvůli ruské invazi na Ukrajinu mohly nastat. Zákaz však odmítl respektovat německý občan s ruskými kořeny Oleg Friesen, který v sovětském památníku v parku Tiergarten nedaleko Braniborské brány vystoupil s transparentem proti režimu ruského prezidenta Vladimira Putina.

"Je to cynismus," řekl Friesen v rozhovoru s ČTK o současné podobě vzpomínkových akcí. Třiačtyřicetiletý Friesen se odmítl spokojit s omezeními, která policie pro dnešek a pondělí na 15 památných místech v Berlíně vyhlásila. U skupiny manifestujících s rudou vlajkou, která byla povolena, rozvinul transparent, kterým z jedné strany požadoval propuštění předáka ruské opozice Alexeje Navalného a z druhé strany žádal souzení Putina před mezinárodním tribunálem v Haagu. "Putlera do Haagu," uváděl transparent, na kterém demonstrant Putinovo jméno spojil se jménem nacistického vůdce Adolfa Hitlera.

Friesena za jeho čin okamžitě odměnili přítomní lidé potleskem. Po několika vteřinách zasáhla policie, která jej odvedla stranou, kde mu vysvětlila, že jeho jednání je nyní zapovězeno. "Policie byla milá, problémy z toho nebudou," řekl. Akce nelituje, svůj protest považuje za správný.

"To, že tady může být rudá vlajka, to je v pořádku?", upozornil Friesen. "Sovětský svaz sice přispěl k porážce nacismu, ale byl to také on, kdo ke vzestupu nacismu pomohl. Na to se nesmí zapomínat," řekl. Poukázal na to, že Rusko nyní rozpoutalo válku na Ukrajině, kam ruské invazní síly vpadly 24. února. "Už kvůli Ukrajině jsou letošní připomínky konce války obzvláště cynické," poznamenal.

Friesen, který do Německa přišel s rodiči na počátku 90. let, rovněž řekl, že nevystupuje jen proti Putinově režimu, ale upozorňuje i na stereotypy vůči Němcům s ruským původem. V Německu podle něj panuje chybné přesvědčení, že tito lidé sympatizují s protiimigrační Alternativou pro Německo (AfD), která bývá označována jako populistická až krajně pravicová. "Mám na facebooku stránku, která se věnuje tomu, že ruští Němci jsou proti AfD," dodal.