Ruský mladík se přiznal k účasti na plánu k vydírání Tesly

Reno (USA) - Sedmadvacetiletý Rus se tento týden ve Spojených státech přiznal k účasti na plánu k vydírání americké automobilky Tesla. Mladík by obviněn, že nabídl zaměstnanci továrny Tesly na baterie v Nevadě milion dolarů (zhruba 22 milionů Kč), pokud umístí do její počítačové sítě zvláštní program. Pomocí něj chtěl ukrást tajné informace firmy a použít je k vydírání, píše server BBC. Nyní mu podle technologického severu The Record hrozí až deset měsíců vězení.

Prokuratura tvrdí, že mladík postupoval na základě pokynů zločinců ze zahraničí a osobně se snažil podplatit pracovníka Tesly. Podle FBI se plánovaný vyděračský útok na automobilku podařilo včas zastavit. "Rychlá reakce podniku a FBI zabránila rozsáhlé krádeži dat a zastavila vyděračský plán v jeho počátcích," uvedla prokuratura.

Mladý Rus se snažil získat ke spolupráci zaměstnance Tesly, když byl v létě na pět týdnů v USA s turistickým vízem. V září u soudu uvedl, že o plánu věděla ruská vláda. FBI ani právníci však nepřišli s žádným tvrzením ohledně spojení vyděračského plánu s Kremlem, píše BBC.

Mladík a jeho komplicové údajně hodlali ukradené tajné informace umístit na internet, pokud by firma odmítla výkupné zaplatit. O plánu Teslu informoval zaměstnanec, kterého se Rus snažil podplatit. Automobilka následně kontaktovala FBI.