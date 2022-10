Ruský herec, považovaný za politického vězně, jede bojovat proti Ukrajině

Moskva - Šestadvacetiletý ruský herec a politický vězeň Pavel Ustinov byl zmobilizován a vydává se do války proti Ukrajině, oznámila dnes ruská média i ruská redakce BBC. "Pokud válka přijde do našich domovů, bude pozdě. Za námi jsou naše rodiny, ženy, rodiče, děti - ti všichni mohou být velmi ohroženi, pokud zůstaneme nečinní. Neodpustil bych si, kdybych zůstal stranou, zatímco mého bratra také povolali (do armády)," uvedl Ustinov na sociálních sítích.

Mladý herec získal proslulost v roce 2019, kdy byl zatčen po jedné moskevské demonstraci proti vyškrtnutí opozice z voleb a byl odsouzen na 3,5 roku za údajné napadení policisty, ačkoliv videozáznam dokazoval, že se ničeho nedopustil a při zatýkání vůbec nekladl odpor. Případ vyvolal vlnu pobouření i kampaň na hercovu podporu, do které se zapojilo množství známých herců, pod petici za Ustinovovo propuštění se podepsaly statisíce lidí. Rozsudek pak soud změnil na roční podmínku. Sám Ustinov trval na tom, že jej politika nezajímá a že se na místě demonstrace ocitl náhodou, když šel na setkání s kamarádem.

Ustinov si po těchto peripetiích zahrál ve slavném moskevském divadle MCHAT, mimo jiné ve Višňovém sadu. "Po otevření Nového divadla byl Pavel pozván do souboru, ale připadla mu jiná služba - v řadách ruské armádě, na samé frontě. Čekáme, až se Pavel vrátí, a jsme na něj hrdí. A věříme v naše vítězství," uvedlo divadlo, kde Ustinov hrál.