Ruský gubernátor vede spor s Prigožinem, řekl mu, aby se nepletl do cizích věcí

Moskva - Gubernátor ruské Sverdlovské oblasti se dostal do sporu s Jevgenijem Prigožinem, šéfem žoldnéřské Wagnerovy skupiny. Prigožin obvinil vedení tohoto regionu, že odmítá s poctami pohřbívat vojáky, kteří zahynuli v bojích na Ukrajině. Gubernátor Jevgenij Kujvašev mu vzkázal, ať nestrká nos do věcí regionální správy. Ruskojazyčný servis BBC k tomu napsal, že tento spor může svědčit o oslabení Prigožinovy politické pozice.

"Jsou regiony, které otevřeně škodí speciální vojenské operaci a nepodporují ji," napsal Prigožin. Speciální vojenskou operací Rusko nazývá válku na Ukrajině, na níž se do velké míry podílí i Prigožinova Wagnerova skupina. "Například Jamaloněnecký autonomní okruh nebo Sverdlovská oblast, kde místní úřady odmítají s poctami pohřbívat vojáky, kteří zemřeli za vlast," uvedl také Prigožin. "Je to hotové bezpráví," dodal.

Kujvašev na regionálním portálu 66.ru uvedl, že Prigožin opět nemohl Sverdlovskou oblast nechat na pokoji, "pokaždé je pro něj těžší a těžší vymyslet něco, čeho by se mohl chytit, jak urazit náš region". "Bezprávím je to, že ty, Jevgeniji, strkáš nos do regionální správy a do personální politiky. Pokud se každý podnikatel, který vydělává na jídle pro školy, bude snažit řídit zemi, daleko nedojdeme," uvedl také gubernátor. Vzkázal Prigožinovi, aby dále "klohnil karbanátky a vařil těstoviny" a "my si to v regionech vyřešíme sami".

BBC připomíná, že Prigožinova cateringová společnost v minulosti vydělávala na dodávkách jídel do školních kantýn a dostávala zakázky od Kremlu. Proto si Prigožin vysloužil přezdívku "Putinův šéfkuchař". Už dříve kritizoval vedení Sverdlovské oblasti v souvislosti se jmenováním nového ředitele jekatěrinburského historického muzea.

Politolog Abbas Galljamov toto veřejné pokárání Prigožina považuje za doklad oslabování jeho pozice, na které v poslední době poukazují někteří analytici. Domnívá se, že Kujvašev svoji odpověď šéfovi Wagnerovy skupiny koordinoval se zástupcem šéfa kanceláře prezidenta Vladimira Putina Sergejem Kirijenkem a je pravděpodobné, že ji napsal na jeho žádost. Politolog Galljamov, který dříve psal pro Putina projevy, se nedávno dostal na seznam "zahraničních agentů", což je je hanlivé označení pro lidi a organizace, o nichž se vláda v Moskvě domnívá, že se zapojují do politické činnosti se zahraniční podporou nebo pod cizím vlivem.

Prigožin chyběl při úterním projevu prezidenta Putina o stavu země, který ruský vůdce přednesl před členy parlamentu a dalšími členy vládnoucí elity.