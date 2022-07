Rusko zůstane na Mezinárodní vesmírné stanici do r. 2028, uvedla NASA

Ruští kosmonauti Oleg Novickij (vpravo) a Pjotr Dubrov během výstupu do vesmíru u Mezinárodní vesmírné stanice na snímku z 2. června 2021.

Ruští kosmonauti Oleg Novickij (vpravo) a Pjotr Dubrov během výstupu do vesmíru u Mezinárodní vesmírné stanice na snímku z 2. června 2021. ČTK/AP/neuveden

Moskva/Washington - Moskva počítá s tím, že Rusko zůstane na Mezinárodní vesmírné stanici (ISS) přinejmenším do roku 2028, kdy by měla být vybudována jeho vlastní orbitální stanice. Agentuře Reuters to sdělila představitelka americké vesmírné agentury NASA. Ruská vesmírná agentura Roskosmos přitom v pondělí oznámila, že země se z mezinárodního projektu ISS stáhne už po roce 2024.

"Na žádné pracovní úrovni nemáme žádné náznaky, že by se něco změnilo," uvedla dnes šéfka programu NASA pro lety lidí do vesmíru Kathy Luedersová. Vztahy NASA s Roskosmosem podle ní zůstávají "jako obvykle".

Dnešní ujištění od NASA přišlo poté, co nový šéf Roskosmosu Jurij Borisov v úterý po jednání s prezidentem Vladimirem Putinem uvedl, že Rusko po více než dvacetiletém partnerství po roce 2024 opustí ISS. Dodal, že Rusko chce vybudovat vlastní orbitální stanici, což má být hlavní prioritou Roskosmosu v oblasti pilotované kosmonautiky. Tento krok potvrdil i mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov, který dodal, že rozhodnutí ohledně odchodu z ISS po roce 2024 bylo učiněno již dříve.

Bílý dům a americká vesmírná agentura NASA v úterý uvedly, že oficiální zprávu o ruském odstoupení od mezinárodního projektu neobdržely.

Zpráva o ruském záměru odejít z ISS přišla v době mimořádného napětí mezi Moskvou a Západem kvůli ruské vojenské agresi na Ukrajině. Navzdory rozkolu se však NASA a Roskosmos začátkem měsíce dohodly na pokračování společných letů na ISS, uvedla AP.

Mezinárodní vesmírná stanice v současné době zůstává jednou z posledních oblastí spolupráce mezi Moskvou a Západem, který na Rusko uvalil sérií sankcí kvůli invazi na Ukrajině.

Navzdory vypjaté situaci na Zemi sedm obyvatel ISS opakovaně tvrdilo, že spolu na oběžné dráze vycházejí dobře, stejně jako řídící týmy v americkém Houstonu a v Moskvě, poznamenala už dříve AP. Současné osazenstvo stanice tvoří tři Američané, tři Rusové a Italka.