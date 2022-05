Rusko zintenzivnilo ofenzivu v doněckém směru, uvedla ukrajinská armáda

Kyjev - Ruské invazní jednotky zesílily ofenzivu a útočné operace v doněckém směru, aby zlepšily svou taktickou situaci v některých oblastech, uvedl dnes generální štáb ukrajinské armády ve své situační zprávě o vývoji bojů. Velení ukrajinské armády zároveň tvrdí, že současně na některých částech fronty ukrajinské ozbrojené síly postup okupačních vojsk zastavily.

"Hlavní pozornost ruského nepřítele se soustředila na doněcký směr, kde použil letectvo, dělostřelectvo a minomety," uvádí ukrajinský generální štáb. Invazní jednotky podle něj pokračují v ofenzivě v oblasti Severodoněcku, který se nachází v Luhanské oblasti.

"V oblasti Severodoněcku nepřítel provedl útočné akce, utrpěl ztráty a stáhl se na dříve obsazené pozice. V okolí osady Toškivka pokračují boje," sdělil štáb, který zároveň hlásí, že invazní jednotky ostřelovaly civilní infrastrukturu v některých obcích u Slovjansku.

V Charkovské oblasti se podle něj ruské jednotky soustředily na udržení obsazených pozic. "Hrozba raketových a bombových útoků na civilní a vojenskou infrastrukturu z území Běloruské republiky přetrvává," dodalo velení ukrajinské armády. Tyto informace není možné ověřit z nezávislých zdrojů.

Britské ministerstvo obrany ve své pravidelné analýze uvedlo, že jakmile Rusko zajistí jihoukrajinské přístavní město Mariupol, pravděpodobně přesune své síly, aby posílilo operace na Donbase. Zároveň se domnívá, že houževnatý ukrajinský odpor v Mariupolu od začátku ruské invaze pro Moskvu znamená nutnost obnovit a znovu vybavit jednotky v oblasti. To může být při důkladném provedení dlouhý proces.

"Ruští velitelé jsou však pod tlakem, aby prokazatelně dosáhli operačních cílů. To znamená, že Rusko pravděpodobně přerozdělí své síly rychle, bez odpovídající přípravy, což představuje riziko dalšího oslabení," uvádí britské ministerstvo. Podle Britů se zatím zřejmě vzdalo až 1700 ukrajinských obránců Mariupolu, kteří zůstávali v tamních ocelárnách Azovstal, jež představují poslední baštu ukrajinského odporu ve městě. Kolik lidí zůstává v podzemí rozsáhlého hutního komplexu není jasné.

Gubernátor Luhanské oblasti Serhij Hajdaj dnes uvedl, že při ruském ostřelování bylo za posledních 24 hodin zabito 13 civilistů v tomto regionu, přičemž 12 z nich zahynulo v Severodoněcku.

Ruská armáda podle Zelenského zničila Donbas tak, že připomíná peklo

Donbas zničila ruská armáda tak, že tato někdejší průmyslová oblast na východě Ukrajiny nyní připomíná peklo. Ve svém pravidelném videoposelství to v noci na dnešek uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Obvinil ruská vojska, že se snaží zabít co nejvíce Ukrajinců a záměrně zemi způsobit co největší hmotné škody. Zopakoval také obvinění, že Rusko páchá na Ukrajině genocidu.

Zelenskyj dále uvedl, že zatímco ukrajinské síly pokračují v osvobozování Charkovské oblasti, Rusko se snaží vyvíjet ještě větší tlak v Donbasu. "Je tam peklo, a to bez přehánění," citovala jej agentura Reuters. Prezident také připomněl, že při čtvrtečním "brutálním a naprosto nesmyslném bombardování" města Severodoněck bylo zabito nejméně 12 lidí. "Donbas je zcela zničen," dodal.

Ukrajinu podle Zelenského stojí vedení války měsíčně zhruba pět miliard dolarů (117 miliard korun). V této souvislosti vyzval zahraniční partnery Ukrajiny by nevnímali pomoc Kyjevu jako dodatečné výdaje nebo dary, nýbrž jako "příspěvek k jejich vlastní bezpečnosti". Ukrajina chrání ostatní země před válkou, dodal podle agentury DPA.

Válka na Ukrajině … SLEDUJEME ON-LINE