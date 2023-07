Rusko zastavilo svou účast na obilných dohodách, EU i USA to odsoudily

Moskva - Rusko zastavilo svou účast na černomořských obilných dohodách. Uvedl to dnes mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov, podle kterého nebyly naplněny části ujednání týkající se Ruska. Platnost smluv, které obě strany prodloužily naposledy v květnu, dnes vypršela. Evropská komise i Spojené státy ruské rozhodnutí odsoudily. Podle Kyjeva je třeba udělat vše pro to, aby černomořský koridor pro export obilí mohl být nadále využíván, a to i bez Ruska.

"Dnešním dnem de facto přestaly platit černomořské dohody. (...) Bohužel část ujednání týkající se Ruska nebyla dosud naplněna. Jejich platnost tedy skončila," uvedl Peskov. Jakmile podle něj ale budou splněny ruské podmínky, Moskva se k dohodám "okamžitě" vrátí.

"Pouze poté, co uvidíme konkrétní výsledky, a ne pouhé sliby a ujišťování, bude Rusko připraveno uvažovat o obnovení dohody," uvedla následně ruská diplomacie. Kyjev také bez dalších podrobností obvinila, že koridory vytyčené pro plavidla naložená obilím využívá k útokům na Rusko.

Agentura Reuters odpoledne informovala, že Rusko sdělilo Mezinárodní námořní organizaci (IMO), že odstoupení Moskvy od dohody znamená "zrušení záruk bezpečnosti plavby vydané ruskou stranou". Rusko podle výňatku z dopisu adresovanému IMO dále uvedlo, že přistoupí k "nezbytným proaktivním akcím" a opatřením k "neutralizaci hrozeb", které podle něj představuje Kyjev se svými "pokusy o útoky na ruské objekty".

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan se domnívá, že ruský prezident chce pokračovat s obilnou iniciativou, ačkoliv Rusko dnes oznámilo konec příslušných dohod. Jak napsala agentura AFP, Turecko chce proto dál jednat o dohodách, které loni pomáhalo domluvit a které Erdogan vnímá jako diplomatický úspěch své vlády. Turecký prezident chce jednat přímo s Vladimirem Putinem i o exportu ruských hnojiv. Toto setkání se plánuje v Turecku na srpen, či dříve.

Je třeba udělat vše pro to, aby černomořský koridor pro export obilí mohl být nadále využíván, a to i bez Ruska, reagoval na rozhodnutí Moskvy podle svého mluvčího ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Na Kyjev se podle něj obrátili majitelé lodi, kteří jsou prý připraveni pokračovat v tomto vývozu, pokud to umožní Ukrajina a Turecko.

Šéfka Evropské komise označila na twitteru rozhodnutí Moskvy za cynické a prohlásila, že Evropská unie pracuje na posílení potravinové bezpečnosti ve světě. "Silně odsuzuji cynický krok Ruska ukončit Černomořskou obilnou iniciativu, navzdory snahám OSN a Turecka," napsala von der Leyenová.

Německá vláda uvedla, že dál apeluje na Moskvu, aby přistoupila na nové prodloužení černomořské iniciativy. Ruský krok odsoudila také britská vláda, která vývoj označila za "nehorázný pokus poškodit ty nejzranitelnější".

Bílý dům vyzval Rusko, aby okamžitě přehodnotilo své rozhodnutí. Moskva podle Washingtonu ohrozí světovou potravinovou bezpečnost a "ublíží milionům lidí", píše agentura Reuters s odvoláním na bezpečnostního mluvčího Bílého domu Adama Hodgeho.

Pojišťovny v souvislosti s krokem Moskvy zvažují, zda zmrazit pojištění lodí, které poplují na Ukrajinu. "Někteří pojišťovatelé se budou snažit výrazně zvýšit sazby. Jiní přestanou krytí nabízet. (Klíčovou) otázkou je, zda Rusko oblast zaminuje, což by de facto znamenalo ukončení jakékoli formy (pojistného) krytí," řekl agentuře Reuters zdroj z oblasti pojišťovnictví.

Cena pšenice na chicagské burze v posledních dnech rostla zejména právě kvůli rozhodnutí Ruska pozastavit svou účast na obilné dohodě. Cenu také v posledních týdnech zásadně ovlivňuje globální jev El Niňo, který může způsobit extrémní sucho v některých částech světa. ČTK to dnes řekl analytik investiční společnosti XTB Štěpán Hájek. Česká Agrární komora míní, že trhy mohou reagovat dalším růstem cen.

Rusko a Ukrajina dohodu zprostředkovanou OSN a Tureckem podepsaly loni v červenci. Z ukrajinských černomořských přístavů umožňovala vývoz milionů tun obilí navzdory probíhajícímu válečnému konfliktu, dosud v rámci dohody z dotyčných přístavů vyplulo 17 milionů tun kukuřice a devět milionů tun pšenice. Další dohoda usnadnila vývoz potravin a hnojiv z Ruska, které v souvislosti se svou invazí na Ukrajinu čelí západním sankcím.

Ruská invaze na Ukrajinu loni způsobila prudký nárůst cen potravin a přispěla ke globální potravinové krizi, která souvisí i s dalšími konflikty, přetrvávajícími následky pandemie covidu-19, suchem a dalšími klimatickými faktory, píše agentura AP. Rusko a Ukrajina jsou hlavními světovými dodavateli pšenice, ječmene, slunečnicových semen a dalších potravin, na které se spoléhají rozvojové země.