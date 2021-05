Rusko zaregistrovalo vakcínu Sputnik Light, podává se v jedné dávce

Moskva - Ruské ministerstvo zdravotnictví zaregistrovalo vakcínu Sputnik Light proti covidu-19, která se podává v jedné dávce. Ruský fond přímých investic (RDIF), který o tom informoval, uvedl, že očkovací látka má účinnost je 79,4 procenta a při jejím podání nebyly zaznamenány vážné vedlejší účinky. Třetí fáze klinických testů s účastí 7000 lidí ještě není u konce, vyplývá ze zveřejněného prohlášení.

Sputnik Light představuje první složku vakcíny Sputnik V, která se podává ve dvou dávkách a byla v Rusku schválena již loni v létě. Efektivita Sputniku Light byla stanovena na základě dat od Rusů, kteří se nechali očkovat pouze jednou dávkou Sputniku V při hromadném očkování od prosince do dubna. Třetí fáze klinických testů nové vakcíny se účastní 7000 dobrovolníků v Rusku, Spojených arabských emirátech, Ghaně a dalších zemích. Předběžné výsledky z této fáze budou známy tento měsíc, upřesňuje prohlášení.

Cena jedné dávky je přibližně deset dolarů (215 Kč), stojí v tiskové zprávě. RDIF také vyzdvihl, že standardní teplota požadovaná pro uskladnění preparátu se pohybuje od plus dvou do plus osmi stupňů Celsia, což znamená snadnou distribuci vakcíny. Očkovací látky některých jiných firem musejí být uskladněny při velmi nízkých teplotách. Výhodou je podle RDIF také fakt, že se vakcína podává v jedné dávce, což může pomoci rychlejšímu očkování populace.

Sputnikem Light se budou očkovat lidé ve věku od 18 do 60 let, sdělila podle agentury Interfax vicepremiérka Taťjana Golikovová. Před začátkem očkování obyvatel musí být kromě toho, že bude preparát zaregistrován, také stanovena jeho cena, upřesnila Golikovová.

V Rusku jde již o čtvrtou zaregistrovanou vakcínu proti covidu-19: po Sputniku V, EpiVakKoroně a KoviVaku. Když ruské zdravotnické úřady loni schválily první ruskou vakcínu, tedy Sputnik V, snesla se na ně kritika světové odborné veřejnosti kvůli skutečnosti, že daly souhlas s nasazením preparátu ještě před ukončením testů na dostatečně reprezentativním vzorku dobrovolníků. Vědci také kritizovali malou transparentnost vývoje této očkovací látky. Pochyby částečně rozptýlila studie uveřejněná v únoru v odborném časopise Lancet. Ta stanovila účinnost Sputniku V na 91,6 procenta.