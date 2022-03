Rusko zablokovalo přístup k ruskojazyčné službě BBC, Rádiu Svoboda nebo Meduze

Moskva - Rusko zablokovalo přístup k ruskojazyčné službě BBC News, k informačnímu portálu Meduza sídlícímu v Rize, Rádiu Svobodná Evropa/Rádiu Svoboda (RFE/RL) nebo stanicím Deutsche Welle a Voice of America. Dnes o tom informovala ruská tisková agentura RIA. Ruský regulátor Roskomnadzor tato média obvinil z šíření falešných informací. BBC v reakci na to sdělila, že v Rusku dočasně končí činnost. List Novaja Gazeta oznámil, že kvůli hrozbě soudního postihu odstranil ze svých stránek články na téma ruské invaze na Ukrajinu.

Ruské ministerstvo zahraničí ve čtvrtek uvedlo, že britská zpravodajská stanice BBC je zneužívána k podkopávání vnitřní politické situace a bezpečnosti v Rusku. BBC dnes uvedla, že "přístup k přesným, nezávislým informacím je základní lidské právo a lidem v Rusku by ho nikdo neměl upírat". Rozhlasová a televizní stanice uvedla, že z jejího zpravodajského portálu BBC News čerpají každý týden v Rusku informace miliony lidí.

Ředitel BBC Tim Davie uvedl, že stanice vzhledem ke "kriminalizaci nezávislé žurnalistiky" v Rusku nemá jinou možnost než dočasně ukončit činnost všech svých novinářů a podpůrného personálu v zemi. "Nejsme připraveni vystavit je nebezpečí trestního stíhání jen proto, že dělají svou práci," uvedl Davie s tím, že ruskojazyčná služba bude nadále fungovat mimo Rusko.

Agentura Reuters uvádí, že Moskva dlouhodobě obviňuje západní média, že jejich zpravodajství je zaměřeno proti Rusku. Zároveň ale podle ní nedostatečně upozorňují na provinění lídrů svých zemí v souvislosti s korupcí nebo s ničivými válkami, jako byla ta v Iráku. Od začátku invaze na Ukrajinu ruské úřady zakročily proti médiím, která ruskou agresi nazývají jinak než "speciální vojenská operace".

Podle oficiálního vyrozumění Roskomnadzoru určeného RFE/RL stanice šířila "společensky významné falešné informace o údajném ruském útoku na ukrajinském území".

"Myslím si, že je to chyba a že to prezidenta Putina před pravdou nezachrání," komentoval jednání Moskvy britský ministr obrany Ben Wallace. "Myslím si, že jde o nehorázný zásah do našich svobod," dodal.

Šéf RFE/RL Jamie Fly dnes řekl, že ruský prezident Vladimir Putin "neustále krmí Rusy lží ohledně rozsahu války na Ukrajině a škod, které Rusko utrpělo". Vzkázal, že jím vedená rozhlasová stanice odmítá cenzurovat obsah v tak kritickém okamžiku pro ruské posluchače. "Zaslouží si pravdu a my jim nadále budeme podávat informace o krocích jejich vlády a důsledcích, které musejí snášet," řekl Fly.

Ruští poslanci dnes schválili zavedení trestní odpovědnosti v podobě až 15 let vězení za publikaci toho, co státní moc v Rusku označí za dezinformace a lživé zprávy o ruské armádě, za diskreditaci ozbrojených sil a za výzvy k sankcím.

Nezávislý list Novaja Gazeta, jehož šéfredaktor Dmitrij Muratov loni získal Nobelovu cenu za mír, v reakci na to oznámil, že ze svých stránek a sociálních sítí odstraňuje příspěvky na tato témata. "Není pochyb o tom, že tato hrozba bude realizována. Nemáme právo riskovat svobodu našich pracovníků," uvedl list s tím, že nadále bude informovat o důsledcích, kterým Rusko čelí: rozvíjející se hospodářské krizi, klesající životní úrovni, problémech s přístupem k zahraničním lékům a technologiím, pronásledování disidentů či protiválečných projevech.

Západní politici celé roky dávali najevo své znepokojení nad tím, že ruský mediální prostor ovládly státní sdělovací prostředky. Upozorňují, že svobody, jaké ruská společnost získala po rozpadu Sovětského svazu v roce 1991, prezident Vladimir Putin postupně likviduje.