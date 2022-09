Rusko: Vývoz plynu z Ruska do EU letos klesne o třetinu

Moskva - Vývoz plynu z Ruska do Evropské unie v letošním roce klesne o 50 miliard metrů krychlových, což je třetina loňského objemu. Podle agentury Interfax to dnes řekl místopředseda ruské vlády Alexandr Novak. Rusko dodává plyn do EU zejména podmořským plynovodem Nord Stream 1, ten je ale od konce srpna mimo provoz.

Ruská plynárenská společnost Gazprom zároveň uvedla, že do zemí mimo Společenství nezávislých států od ledna do 15. září vyvezla 84,8 miliardy metrů krychlových plynu. To je meziroční pokles o 38,8 procenta. Těžba plynu za stejné období klesla o 15,9 procenta na 300,8 miliardy metrů krychlových.