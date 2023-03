Rusko vytahuje ze skladů staré tanky T-54/T-55, tvrdí média

Moskva - Rusko vytahuje ze skladů na Dálném východě staré sovětské tanky T-54 a T-55 a zjevně je posílá směrem na frontu na Ukrajinu, uvedla dnes ruská redakce BBC s odvoláním na zprávy, snímky a videozáběry ze sociálních sítí. Ty ukazují desítky tanků přepravovaných po železnici.

Tank T-54 byl přijat do sovětské výzbroje v roce 1947, jeho vylepšená varianta T-55 v roce 1958. Nakonec šlo o nejvíce vyráběné tanky v historii, licenční výroba běžela i v komunistickém Československu.

Analytici z Conflict Intelligence Team (CIT) tvrdí, že ze stejné základny ve městě Arseňjev v Přímořském kraji loni na ukrajinské bojiště vypravili půl století staré tanky T-62M, ale vyzvednutí tanků T-54/T-55 z rezerv bylo zaznamenáno poprvé.

"I zastaralý tank může být užitečnější než žádný tank, ale těmto tankům chybějí dálkoměry a balistické počítače, nemluvě o systému řízení palby. Mají (místo toho) primitivní zaměřovače. Chybí jim i správná stabilizace kanonu (umožňující udržet cíl zaměřený i za jízdy)," míní experti z CIT. Podle nich je těžké odhadnout, k čemu by tak zastaralé tanky mohly ruské jednotky použít. Jejich nynější použití svědčí o vážných problémech se zabezpečením ruských sil obrněnou technikou.

Ukrajinské velení tvrdí, že Rusko za 13 měsíců válčení proti Ukrajině přišlo již o 3557 tanků.

BBC na svém ruskojazyčném webu připomněla, že ukrajinská strana ve válce použila slovinské tanky M-55S, které představují modernizovanou verzi T-55. Ale jsou vybaveny novým kanonem, který se blíží moderním tankovým kanonům.

"Válka na Ukrajině je konflikt, ve kterém množství má význam, a proto mohou v Rusku posílat na frontu sotva vycvičené mobilizované vojáky a tanky z 50. let. V této logice je tank vozidlo s dělem, které může podpořit pěchotu při útoku na opevněné pozice," napsal komentátor BBC. "Ale moderní protitankové zbraně urazily za poslední půl století tak velký kus cesty, že pro ně budou tyto stroje představovat velice snadný cíl. Ano, tank T-55 nejspíše ještě vybaví reaktivní ochranou, bez které by byl kořistí i obyčejné pancéřovky RPG-7, a možná i dalším vybavením. Ale prostě není možné přeměnit zbraň, která se konstruovala s myšlenkou na bitvy 60. let, v něco, co by mohlo sehrát vážnou roli na bojišti ve 20. letech 21. století," dodal.

Připustil, že odeslání tanků T-54 a T-55 na frontu může mít smysl v tom, že si je daleko snadněji osvojí mobilizovaní vojáci než moderní tanky T-72, T-80 a T-90. Ty jsou příliš složité na to, aby se daly svěřit lidem, kteří mají jen minimum času, aby se naučili s tanky jezdit a střílet z nich. Se vší pravděpodobností se posádky těchto tanků nebudou skládat z profesionálů, a tedy ani potenciál starých tanků nebude využit na 100 procent.