Rusko vyslalo na manévry do Srbska protivzdušný systém S-400

Moskva - Baterie protivzdušné obrany S-400 a raket země-vzduch Pancir-S byly přesunuty do Srbska, kde se zúčastní vojenských manévrů. Oznámilo to dnes ruské ministerstvo obrany. Moderní ruské zbraňové systémy tohoto typu tak byly podle agentury TASS vůbec poprvé vyslány na cvičení do zahraničí.

Podle ruského ministerstva zbraně do Srbska přepravily nákladní letouny ruské armády. Na srbském území se zapojí do společných srbsko-ruských manévrů protivzdušné obrany s názvem Slovanský štít 2019. Jde o druhou etapu cvičení, první se v září konala v ruské Astrachaňské oblasti. Manévry se podle ruských médií zaměřují na nácvik boje proti bezpilotním aparátům a střelám s plochou dráhou letu.

Srbsko ve výzbroji raketový systém S-400 nemá, ale Bělehrad navzdory obavám sousedních států i západních zemí s Moskvou při budování armády spolupracuje. Od Ruska už Srbsko obdrželo šest použitých stíhaček MiG-29 a letos očekává dodávku bitevních a transportních vrtulníků. Koncem letošního července srbská armáda převzala první část dodávky obrněných vozidel jako dar ruského partnera.

Moderní protivzdušné systémy S-400 letos Rusko dodalo Turecku, které je členem NATO. Od roku 2016 jsou součástí obranného systému běloruské armády, loni první část dodávky převzala Čína. Kontrakty na nákup těchto zbraní podepsaly Saúdská Arábie a Indie.