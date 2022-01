Rusko vyslalo do Kazachstánu své výsadkáře, první jednotky jsou na místě

Nur-Sultan - Rusko vyslalo své výsadkáře do Kazachstánu jako součást mírových sil vojenské aliance bývalých sovětských republik, které mají přispět k uklidnění situace ve středoasijské zemi zmítané nepokoji. Oznámily to dnes tiskové agentury. Nepokoje v Kazachstánu si vyžádaly více než tisícovku zraněných a možná i desítky mrtvých.Vojenská transportní letadla přepravují ruské výsadkové oddíly do Kazachstánu a první jednotky již přistoupily k plnění stanovených úkolů, uvedla ruská tisková agentura TASS s odvoláním na sekretariát ODKB. Hlavním úkolem je podle sekretariátu chránit důležitá státní a vojenská zařízení a pomáhat kazašským silám při nastolení pořádku.

Odhodlání dostát spojeneckým závazkům v rámci ODKB a pomoci Kazachstánu vyjádřily podle TASS také Tádžikistán a Kyrgyzstán. Součástí kontingentu jsou podle listu Kommersant rovněž vojáci z Běloruska a Arménie.

Podle policejní mluvčí byly v Almaty "zlikvidovány" desítky útočníků

V největším kazašském městě Almaty byly "zlikvidovány" desítky lidí, kteří v noci na dnešek zaútočili na administrativní budovy. Informovala o tom v televizi policejní mluvčí, kterou citovala agentura TASS. Mluvčí neupřesnila, co má výrazem "zlikvidovat" na mysli. V Almaty třetím dnem stovky lidí protestují proti vládě, dříve bylo podle agentury Reuters na hlavním náměstí slyšet střelbu. Policejní mluvčí prohlásila, že pokračuje "protiteroristická operace" a lidé by neměli vycházet ven.

"Desítky útočníků byly zlikvidovány a jejich totožnost zjišťujeme," uvedla mluvčí, podle které se výtržníci mimo jiné pokusili proniknout do policejních budov ve městě.

Na hlavní náměstí Almaty dnes brzy ráno vjelo několik obrněných vozů a na místě byly desítky vojáků. Když se přiblížili k davu, bylo slyšet střelbu, podle ruskojazyčné verze BBC byla intenzivní. Reuters píše, že situace se od té doby uklidnila.

Kazachstán, největší a nejbohatší ze středoasijských zemí zažívá nejhorší protivládní protesty za posledních nejméně deset let. Prezident Kasym-Žomart Tokajev z chaosu obvinil "provokatéry z domova i ze zahraničí".

Kazašské ministerstvo zdravotnictví dnes oznámilo, že při nepokojích v zemi bylo zraněno přes 1000 lidí, z nichž téměř 400 musely být hospitalizovány.

Ve středu Tokajev kromě jiného požádal o pomoc s potlačením nepokojů šéfy vlád a států Organizace Smlouvy o kolektivní bezpečnosti (ODKB). Tato vojenská aliance několika postsovětských republik v čele s Ruskem ve středu večer SEČ souhlasila, že do Kazachstánu pošle na omezenou dobu mírové jednotky. Oznámil to arménský premiér Nikol Pašinjan, jehož země ODKB v tuto chvíli předsedá.

Nepokoje propukly v neděli ve městě Žanaozen den po zrušení cenového stropu na zkapalněný ropný plyn (LPG), jehož ceny se pak zdvojnásobily. Následně se demonstrace rozšířily do dalších měst. Nepokoje vedly ve středu k odvolání vlády prezidentem Tokajevem, který novému přechodnému kabinetu nařídil, aby usměrnil ceny paliv stejně jako ostatního "společensky významného" zboží.