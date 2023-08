Rusko vyhostilo z Moskvy zpravodajku serveru Politico

Moskva - Z Ruska byla vyhoštěna zpravodajka serveru Politico v Moskvě Eva Hartogová. Ruské ministerstvo zahraničí novinářce minulé pondělí sdělilo, že jí neprodlouží vízum, a dalo jí šest dní na opuštění země, informoval server. Hartogové bylo řečeno, že rozhodnutí učinily "příslušné orgány", žádné další informace ale nedostala.

Vyhoštění Hartogové je prvním známým případem od začátku ruské války na Ukrajině, kdy byl zahraniční novinář sídlící v Rusku vyhozen ze země. V mnohem vážnějších problémech se ovšem v zemi ocitl americký novinář Evan Gershkovich, který pracoval pro americký deník The Wall Street Journal. Od března je v ruském vězení, kde čelí obvinění ze špionáže.

Od loňského února, kdy začala ruská invaze na Ukrajinu, musí zahraniční novináři žádat o obnovení víz a novinářské akreditace každé tři měsíce. Předtím to dělali jednou ročně.

"Eva Hartogová bezpečně opustila Moskvu poté, co úřady zamítly obnovení jejího víza a novinářské akreditace. Jsme tímto rozhodnutím velmi zklamáni, neochvějný závazek Politica pokrývat i nadále dění v ruské vládě a její válku na Ukrajině to ale nesníží," uvedl Jamil Anderlini, šéfredaktor evropské sekce serveru. "Doufáme, že se Eva a Politico v blízké budoucnosti do Moskvy vrátí, aby pokračovali v našem věcném a nestranném zpravodajství o ruské politice," dodal.

Pětatřicetiletá Eva Hartogová je nizozemskou občankou s ruskými kořeny. Do Moskvy se přestěhovala v roce 2013. Nejdříve pracovala pro list Moscow Times, poté pro nizozemský časopis De Groene Amsterdammer a následně pro Politico Europe.