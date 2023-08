Rusko viní Ukrajinu z dronových útoků hluboko na svém území

Moskva/Kyjev - Rusko obvinilo Ukrajinu z útoku pomocí dronů hluboko na ruském území. Podle agentur AP a Reuters se jednalo o jeden z největších úderů bezpilotních letounů na Rusko od začátku jeho invaze na Ukrajinu před 18 měsíci. Drony mimo jiné zasáhly letiště v západoruském Pskově nedaleko hranic s Estonskem a Lotyšskem, kde vypukl obří požár. Další bezpilotní stroje byly sestřeleny nad Brjanskou, Orelskou, Rjazaňskou, Kalužskou a Moskevskou oblastí, dodalo ruské ministerstvo obrany. Protivzdušná obrana podle Moskvy rovněž odrazila nálet na základnu ruské Černomořské flotily v Sevastopolu. Mluvčí ruské diplomacie obvinila Západ, že s vysíláním dronů pomáhá.

Moskva v reakci na útok pohrozila odvetou. Útoky "nezůstanou nepotrestány", uvedla mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová. Bezpilotní letouny, z nichž některé zasáhly i leteckou základnu v Pskově, která leží 600 kilometrů od Ukrajiny, by nedokázaly doletět tak daleko, kdyby neměly k dispozici informace ze Západu, dodala.

Gubernátor Pskovské oblasti Michail Vedernikov nařídil zrušení všech dnešních letů mířících na vojensko-civilní letiště v Pskově i z něj, aby mohly být během dne na místě vyčísleny škody. Podle agentury TASS útok na letiště, který byl poprvé hlášen těsně před půlnocí místního času, poškodil čtyři vojenská transportní letadla Il-76. Místní kanál Pskovskaja gubernija, působící na sociální síti Telegram, podle BBC uvedl, že v prostoru 2. brigády sil zvláštního určení, který se nachází vedle letiště, vypukl požár.

Na záběrech zveřejněných na sociálních sítích bylo vidět kouř valící se nad Pskovem a mohutné plameny. Jak Vedernikov následně uvedl, útoky si nevyžádaly žádné oběti a oheň se podařilo dostat pod kontrolu. Podle nepotvrzených zpráv médií mohlo na letiště zaútočit deset až 20 dronů.

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov novinářům řekl, že ruské úřady se nyní snaží zjistit, odkud byly drony vyslány. "Nepochybuji o tom, že naši vojenští experti nyní pracují na objasnění všech těchto otázek - jsou zjišťovány trasy, analyzuje se, jak k tomu došlo, aby bylo zabráněno podobným situacím v budoucnu," uvedl Peskov. Ruský prezident je o všech aktualitách neustále informován, dodal. Komentář Kremlu přišel poté, co se na internetu objevily spekulace, například od šiřitele kremelské propagandy Vladimira Solovjova, že do Pskova by mohly létat drony nikoli z Ukrajiny, ale z pobaltských zemí.

Lotyšská ministryně obrany Inára Múrnieceová označila spekulace o zapojení její země do útoku na pskovské letiště za absurdní výmysl. "S největší pravděpodobností to má odvést pozornost ruského obyvatelstva od ztrát ruské armády na frontě i od ztrát uvnitř země, kdy je ničena ruská vojenská technika a infrastruktura," uvedla Múrnieceová podle serveru Delfi.

Kyjev zničení ruských letadel v Pskově potvrdil, povahu incidentu ale nekomentoval, napsala agentura Reuters. "Ano, čtyři transportní letouny Il-76 byly na letišti v Pskově zničeny a nelze je opravit. Také několik dalších letounů je poškozeno, ale tyto informace prověřujeme," uvedl mluvčí ukrajinské vojenské rozvědky (HUR) Andrij Jusov. Podle serveru RBK-Ukrajina podotkl, že se jednalo o "práci příslušných skupin na území a z území agresorského státu", jak Ukrajina nazývá Rusko. Kyjev obvykle podobné útoky bezpilotními letouny oficiálně nekomentuje.

Západní spojenci Ukrajiny obecně zakazují Kyjevu používat zbraně, které mu dodávají, k útokům na ruské území, nicméně Kyjev má podle nich právo provádět takové údery vlastními zbraněmi, píše Reuters. Agentura rovněž upozornila na to, že zatímco Ukrajinci čelí nebezpečí ruských vzdušných úderů neustále už rok a půl, útoky na Rusko z posledních týdnů dostaly válku poprvé do domovů mnoha Rusů.

Moskva podniká vzdušné údery na Ukrajinu pomocí střel dlouhého doletu a útočných dronů, přičemž ukrajinské úřady informovaly o smrti mnoha ukrajinských civilistů v jejich důsledku. Podobně tomu bylo v noci na dnešek, kdy ruské nálety podle Ukrajiny zasáhly současně metropoli Kyjev i Oděsu na jihu země. Při raketovém útoku na hlavní město zemřeli dva lidé a další utrpěli zranění, když na několika místech dopadly trosky sestřelených raket, oznámily úřady. Podle náčelníka kyjevské vojenské správy Serhije Popka šlo o nejsilnější ruský útok od jara.