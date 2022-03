Rusko varovalo před výpadkem dodávek prostřednictvím ropovodu CPC

Moskva - Dodávky ropy prostřednictvím ropovodu Caspian Pipeline Consortium (CPC) by se mohly až na dva měsíce zcela zastavit, protože bouře poškodila přístaviště v černomořském terminálu. Řekl to dnes ruský vicepremiér Alexandr Novak. Ropovod přepravuje na pobřeží Černého moře kolem 1,2 milionu ruské a kazachstánské ropy denně. To odpovídá zhruba 1,2 procenta globální poptávky po ropě, uvedla agentura Reuters.

Novak dnes rovněž uvedl, že globální zásoby ropy se nyní snižují. Předpověděl, že globální poptávka po ropě se v letošním roce zvýší o čtyři miliony barelů denně. Ruský vicepremiér také varoval, že globální trhy s energií by v případě uvalení sankcí na ropu a plyn z Ruska zkolabovaly.

O rozšíření protiruských sankcí na ropu a plyn uvažuje Evropská unie. Spojené státy a Británie, které jsou na dodávkách z Ruska méně závislé, už podnikly opatření k zákazu dovozu ruské ropy.

Německo po zahájení ruského útoku na Ukrajinu zablokovalo zprovoznění nového plynovodu Nord Stream 2, který měl po dně Baltského moře přivádět zemní plyn z Ruska do Německa. Podle Novaka tento krok ukazuje, že Německo nerozumí situaci na energetickém trhu. Takové rozhodnutí navíc podle něj povede k dalšímu růstu inflace.