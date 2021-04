Rusko v odvetě vyhošťuje diplomaty ze Slovenska a Pobaltí

Moskva - Ruské ministerstvo zahraničí dnes oznámilo, že vyhošťuje diplomaty z Estonska, Litvy a Lotyšska v odvetě za to, že pobaltské země vypověděly ruské diplomaty v gestu solidarity s Českem. Z Ruska budou podle agentury TASS muset odjet také tři pracovníci slovenského velvyslanectví v Moskvě. Rusko podle agentury AFP vyhošťuje celkem sedm diplomatů - tři Slováky, dva Litevce a po jednom diplomatovi z Lotyšska a Estonska. Na opuštění země jim dalo týden.

"Velvyslanci Ľubomíru Rehákovi bylo řečeno, že rozhodnutí slovenských úřadů projevit pseudosolidaritu s Českem a jeho provokační protiruskou kampaní poškozuje tradičně přátelské rusko-slovenské vztahy a konstruktivní bilaterální spolupráci," uvedlo ministerstvo podle TASS.

Česko-ruská roztržka začala po oznámení Prahy, že z výbuchů v muničním skladě ve Vrběticích v roce 2014 jsou důvodně podezřelí agenti ruské vojenské rozvědky GRU. Česko a Rusko si následně vzájemně vypověděly desítky diplomatů. Na znamení solidarity s ČR vypověděly minulý týden ruské diplomaty i Slovensko, Litva, Lotyšsko a Estonsko. Jejich velvyslance si na dnešek předvolalo ruské ministerstvo zahraničí. "Mohu říci jen to, že schůzka byla profesionální. Ruští kolegové vyplnili svůj úkol, my jsme je vyslechli a poskytli své vyjádření, a to bylo vše. Budeme své metropole informovat," řekl lotyšský velvyslanec po schůzce, která podle agentury TASS trvala přibližně 45 minut.

Moskva zatím nereagovala na rumunské rozhodnutí z počátku týdne; také Bukurešť už vyhostila jednoho z ruských diplomatů.