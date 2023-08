Rusko v Den nezávislosti útočilo podle Ukrajinců na Dnipro, Cherson a Kurachove

Dnipro (Ukrajina) - Nejméně jeden člověk přišel o život a 16 utrpělo zranění během dnešních ruských vzdušných útoků na Ukrajinu. S odvoláním na místní činitele to napsala agentura Reuters. Ukrajina si dnes připomíná 32. výročí vyhlášení své nezávislosti, zároveň je to přesně rok a půl od doby, co zemi napadla ruská invazní vojska. Terči dnešních ruských úderů se stala města Dnipro, Cherson a Kurachove, která se nacházejí na východě nebo jihu země. Naopak Moskva informuje o ukrajinských útocích na ruské území.

Deset zraněných si vyžádal dnešní ranní ruský vzdušný úder na autobusové nádraží v Dnipru, uvedl šéf správy Dněpropetrovské oblasti Serhij Lysak. Server RBK-Ukrajina už dříve informoval o zničení dopravního objektu, dvou obytných budov, tří autobusu, několika automobilů a poškození banky, hotelu, čerpací stanice či administrativní budovy.

Mluvčí ukrajinského letectva Jurij Ihnat podle agentury Ukrinform řekl, že ruské síly vyslaly na Dnipro střely Iskander-M a Iskander-K, které odpálily z ruské Rostovské oblasti a z anektovaného poloostrova Krym.

"Myslím, že jsou to zvířata. Je tady (na autobusovém nádraží) spousta lidí, přijíždějí a odjíždějí z města. Jak můžete střílet na civilní cíl?" vyjádřil zlost na Rusko majitel jednoho z místních obchodů, jenž se Reuters představil jako Serhij.

V Chersonu zahynul kvůli ruskému ostřelování zemědělec a další tři civilisty útoky zranily, včetně sedmileté dívky, uvedli místní činitelé. Farmáře podle oblastního šéfa Oleksandra Prokudina zabilo ostřelování, když pracoval na poli u obce Šyroka Balka.

Při dělostřeleckém útoku na supermarket ve městě Kurachove v Doněcké oblasti byli zraněni tři místní obyvatelé, informovala prokuratura.

Ruské ministerstvo obrany dnes podle ruskojazyčného serveru stanice BBC uvedlo, že armáda nad ruským územím sestřelila tři ukrajinské drony - dva z nich nad Brjanskou oblastí a jeden nad Kalužskou oblastí. Brjanská oblast sousedí s Ukrajinou, zatímco Kalužská oblast leží mezi ní a Moskevskou oblastí.

Rusko a jeho metropole se terčem útoků bezpilotních letounů v poslední době stává stále častěji. Rusko z nich obviňuje Ukrajinu, kterou přesně před rokem a půl vojensky napadlo. Kyjev se oficiálně k útokům na ruské území nehlásí.