Rusko v bojích na Ukrajině ztratilo až 190.000 vojáků, tvrdí Londýn

Ilustrační foto - Těla ruských vojáků v ukrajinské vesnici Andrijivka poté, co ji zpět dobyla ukrajinská armáda, 16. září 2023. ČTK/AP/Mstyslav Chernov

Londýn - Rusko od začátku invaze na Ukrajině pravděpodobně ztratilo až 190.000 vojáků. Tvrdí to dohad, který dnes zveřejnilo britské ministerstvo obrany. Dalších až 140.000 vojáků bylo zraněno, ale po nějaké době se mohli vrátit do služby. Ukrajinský generální štáb uvádí, že Rusko v bojích ztratilo bezmála 300.000 lidí, aniž by však rozlišovalo mezi mrtvými, vážně či lehce zraněnými vojáky. Moskva oficiální údaje o svých ztrátách nezveřejňuje. Čísla během konfliktu nelze nezávisle ověřit.

Podle Británie, která diplomaticky i vojensky podporuje Ukrajinu, činí trvalé ztráty Ruska, čímž ministerstvo obrany myslí mrtvé a těžce zraněné, 150.000 až 190.000 mužů. Do údaje nejsou zahrnuty čísla za Wagnerovu žoldnéřskou skupinu. Celkové ruské ztráty, které obsahují i lehce zraněné, pravděpodobně vystoupaly na 240.000 až 290.000 vojáků.

Podle dnešního hlášení ukrajinského generálního štábu celkové ztráty ruské armády činily skoro 294.000 mužů. Své vlastní ztráty Ukrajina, podobně jako Moskva, tají.

Ukrajinská armáda dnes dopoledne také uvedla, že její protivzdušná obrana během noci zničila šest bezpilotních prostředků a jednu střelu s plochou dráhou letu, které vystřelilo Rusko, informovala agentura Reuters.