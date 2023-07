Rusko uvedlo, že při nočním útoku zasáhlo vojenské cíle v Oděse

Moskva - Ruské ministerstvo obrany uvedlo, že při masivním vzdušném útoku z dnešní noci zasáhlo vojenské cíle v jihoukrajinském městě Oděsa a jeho okolí, včetně průmyslových objektů a skladů paliv a munice. Informovala o tom dnes agentura TASS. Kyjev tvrdí, že úder cílil na přístavní zařízení pro vývoz ukrajinského obilí. Podle ukrajinského ministerstva zemědělství bylo zničeno 60.000 tun obilí a značná část infrastruktury pro vývoz obilí byla vyřazena z provozu.

Ukrajina už druhou noc v řadě čelila masivním ruským úderům ze vzduchu, které se podle ukrajinského letectva zaměřily na Oděskou oblast. Jižní operační velitelství ukrajinské armády uvedlo, že zásah utrpěla kritická infrastruktura včetně obilných a ropných terminálů v přístavu. Poškozena byla skladiště i nakládací zařízení. Protivzdušná obrana podle letectva sestřelila 37 z celkem 63 raket či dronů. Prezident Volodymyr Zelenskyj uvedl, že Rusko záměrně útočí na zařízení pro vývoz ukrajinského obilí.

"Dnes v noci Ozbrojené síly Ruské federace provedly skupinový úder přesnými zbraněmi z moře a vzduchu na objekty vojenského průmyslu, palivovou infrastrukturu a sklady munice ukrajinské armády v Oděse," uvedl mluvčí ruského ministerstva obrany Igor Konašenkov. Cílem útoku se podle něj stala také základna ukrajinského letectva Kanatove v Kirovohradské oblasti.

Ruské vzdušné útoky na jihu Ukrajiny přichází poté, co Moskva v pondělí definitivně potvrdila, že po bezmála roce pozastavuje svou účast na černomořských obilných dohodách, které od loňského léta umožňovaly i přes pokračující boje na Ukrajině vyvážet ukrajinské zemědělské produkty. Součástí ujednání zprostředkovaného Tureckem a OSN byla mimo jiné také ochrana nákladních lodí připlouvajících a vyplouvajících ze tří ukrajinských přístavů - Oděsy, Čornomorsku a Južneho. Zelenskyj dříve uvedl, že je třeba udělat vše pro to, aby černomořský koridor pro export obilí mohl být nadále využíván, a to i bez Ruska.

Ukrajinský ministr zemědělství Mykola Solskyj dnes podle agentury Interfax-Ukrajina uvedl, že v přístavech Oděsa a Čornomorsk bylo v důsledku ruských útoků z posledních dvou dnů zničeno na 60.000 tun ukrajinského obilí a že byla vyřazena z provozu značná část tamní infrastruktury pro obilný export. Solskyj také uvedl, že pokud Ukrajina nebude schopna vyvážet potraviny, obyvatelé nejchudších zemí se ocitnou na pokraji přežití.