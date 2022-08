Rusko uspořádá cvičení Východ od 1. do 17. září, zúčastní se i Čína

Moskva - Více než 50.000 vojáků a 5000 kusů zbraní a vojenské techniky, včetně 140 letadel a vrtulníků a 60 lodí, se zapojí do strategického velitelsko-štábního cvičení Vostok-2022 (Východ 2022), které se uskuteční od 1. do 7. září v sedmi vojenských prostorech Východního vojenského okruhu a také v Ochotském a Japonském moři. Oznámilo to podle agentury TASS ruské ministerstvo obrany. To také uvedlo, že do cvičení se zapojí také čínské vojenské námořnictvo.

Čínští námořníci mají podle ministerstva s uskupením ruské Tichomořské flotily ve vodách Japonského moře nacvičovat obranu námořních cest a ekonomických zón a také součinnost s pozemními vojsky.

Cvičení má řídit náčelník ruského generálního štábu. Zúčastní se ho také vojáci z Běloruska, Kazachstánu, Indie, Tádžikistánu, Mongolska a dalších zemí.

Rusko manévry chystá, přestože v současné době vede nákladnou válku na Ukrajině. Naposledy se takovéto cvičení konalo ve východoasijské části Ruska v roce 2018, tehdy poprvé s čínskou účastí. Tehdejší cvičení bylo označované za největší od roku 1981, zúčastnilo se jej na 300.000 ruských vojáků.