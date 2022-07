Rusko, Ukrajina a Turecko podepíší dohodu o vývozu obilí, uvedla Ankara

Istanbul - Zástupci Ruska, Ukrajiny a Turecka se v pátek sejdou v Istanbulu, aby podepsali dohodu navrženou OSN. Jejím cílem je umožnit vývoz ukrajinského obilí z černomořských přístavů napadené země. Informoval o tom dnes úřad tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana. Spojené státy dohodu uvítaly, nicméně Moskva ji zatím nepotvrdila, upozornila agentura Reuters. Kyjev ji nevyloučil.

Mluvčí ukrajinského ministerstva zahraničí večer informoval o dalším kole rozhovorů. "Může být podepsán dokument, jenž zaváže strany k (zajištění) bezpečného fungování exportních tras v Černém moři," řekl Reuters Oleh Nykolenko. Ukrajinská delegace podle něj podpoří pouze rozhodnutí, která zaručí bezpečnost oblastí na jihu Ukrajiny, "silné pozice" ukrajinských ozbrojených sil v Černém moři a bezpečný vývoz ukrajinské zemědělské produkce.

Podpisu dohody se má zúčastnit generální tajemník OSN Antonio Guterres, který dříve oznámil, že dnes do Istanbulu míří. Podpisu bude přítomný také turecký prezident Erdogan. Ceremonie se má uskutečnit v paláci Dolmabahçe ve 13:30 GMT (15:30 SELČ), uvedla kancelář tureckého prezidenta.

Americké ministerstvo zahraničí dnes dohodu o vývozu ukrajinského obilí, kterou zprostředkovala OSN, uvítalo, ale uvedlo, že se soustředí na to, aby Rusko dodržovalo svou část dohody. Mluvčí ministerstva zahraničí Ned Price to prohlásil na pravidelném setkání s novináři, informovala agentura Reuters.

"Do této situace jsme se vůbec neměli dostat," řekl Price. "Ze strany Ruska šlo o záměrné rozhodnutí udělat z potravin zbraň. To, co jsme slyšeli během několika posledních hodin, je vítaný vývoj, ale to, na čem bude skutečně záležet, je realizace této dohody," doplnil mluvčí americké diplomacie.

V ukrajinských přístavech je kvůli válce zahájené Ruskem zablokováno 20 až 25 milionů tun obilí. Jeho dodávky jsou přitom klíčové pro řadu zemí Blízkého východu a Afriky.

Ukrajina tvrdí, že Rusko černomořské přístavy záměrně blokuje a že ukrajinské obilí krade. Moskva naopak vinu dává Kyjevu. Ukrajina podle ní zatím neodminovala své pobřeží, takže přeprava obilí není bezpečná. Kyjev odmítá odminovat přístavy, protože se obává, že ruská armáda pak zaútočí na ukrajinské černomořské pobřeží.