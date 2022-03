Ruské jednotky prý příměří u Mariupolu nedodržují, úřady odložily evakuaci

Kyjev - Úřady v ukrajinském Mariupolu podle agentury AFP odložily evakuaci civilního obyvatelstva, protože ruské jednotky, které toto město u Azovského moře obklíčily, nedodržují příměří. Moskva klid zbraní kolem Mariupolu a menšího města Volnovacha vyhlásila dnes ráno, aby z nich umožnila odejít civilistům. Místní úřady chtějí humanitárních koridorů využít pro dodávky jídla nebo léků.

"V Mariupolu žádné příměří není a klid zbraní není ani podél humanitárního koridoru," řekl britské BBC místostarosta Mariupolu Serhij Orlov. Civilisté jsou podle něho připraveni z města odejít, ale kvůli ostřelování nemohou. "Rusové nás i nadále bombardují a používají dělostřelectvo," popsal. "Je to šílené," dodal.

Úřady v Mariupolu lidi požádaly, aby šli do krytů, další informace o evakuaci vydají v nejbližších hodinách, píše agentura Unian. Ukrajinská ministryně pro reintegraci dočasně okupovaných oblastí Iryna Vereščuková odhaduje, že z Mariupolu by mohlo odejít 200.000 lidí, z Volnovachy pak 15.000 obyvatel. V Mariupolu žije asi 400.000 lidí, ve Volnovaše, vzdálené 65 kilometrů na sever, zhruba 22.000. Humanitární koridor úřady vytyčily do Záporoží.

Šéf doněcké regionální správy Pavlo Kyrylenko řekl, že ruské jednotky dodržují klid zbraní jen na území Doněcké oblasti, ale v Záporožské oblasti boje pokračují, uvádí Unian. Úřady podle něho jednají s ruskou stranou o tom, aby potvrdila příměří na celé evakuační cestě z Mariupolu.

Shoda na ustavení humanitárních koridorů byla jediným výsledkem čtvrtečního druhého kola jednání ukrajinských a ruských vyjednavačů.

Ruské jednotky Mariupol od začátku invaze obklíčily a mluvčí ruského ministra obrany Igor Konašenkov dnes ráno řekl, že jednotky separatistické Doněcké lidové republiky obklíčení města uzavírají. Starosta Mariupolu Vadym Bojčenko v pátek varoval, že ve městě není voda, teplo ani elektřina a že docházejí zásoby jídla. Vznik humanitárního koridoru podle něho poskytne příležitost k opravám důležité infrastruktury, jako jsou mobilní sítě nebo rozvody elektřiny a vody. "Také bude možné zajistit pro Mariupol potraviny a nejdůležitější léky," řekl dnes na telegramu.

Těžká situace je i v menší Volnovaše, kde podle místního poslance Dmytra Lubiňce je 90 procent budov ve městě poškozených, lidem uvázlým v krytech docházejí zásoby. Kvůli intenzivním ruským útokům prý neměl kdo odvézt mrtvé.

Rusko zahájilo minulý čtvrtek na Ukrajinu rozsáhlou invazi, kterou Moskva nazývá "zvláštní vojenskou operací". Ruská armáda tvrdí, že při útocích na ukrajinská města míří jen na vojenské cíle navzdory rozsáhlým svědectvím o útocích na obytné budovy a jinou civilní infrastrukturu.

Ruský prezident Vladimir Putin podle Berlína v pátečním telefonátu s německým kancléřem Olafem Scholzem řekl, že se další kolo přímých jednání mezi Moskvou a Kyjevem možná uskuteční o víkendu. Přesný termín případných rozhovorů je zatím nejasný.

Po deseti dnech invaze zatím ruské síly nejvíce pokročily na jihu Ukrajiny, kde se jim tento týden podařilo obsadit první větší město, Cherson. V posledních dnech se podle agentury Reuters zhoršilo bombardování severovýchodních měst Charkov a Černihiv.

Podle poradce ukrajinského prezidenta Oleksije Arestovyče se podařilo zastavit postup ruských sil u jihoukrajinského přístavu Mykolajiv, kde žije 500.000 lidí, dodal Reuters.

Světový potravinový program (WFP) mezitím varoval, že ruská invaze na Ukrajinu vyžene nahoru ceny chleba a naruší potravinovou bezpečnost miliónů lidí. Narušení dodávek z Ruska a Ukrajiny, které společně zajišťují 30 procent světového exportu pšenice a 20 procent vývozu kukuřice, bude mít negativní vliv především na Blízkém východě a v severní Africe; tyto oblasti jsou kvůli své závislosti na dovozu obilovin obzvlášť zranitelné, uvedla Julie Marshallová, mluvčí WFP.

