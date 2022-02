Rusko uznalo nezávislost povstaleckých republik na východě Ukrajiny

Moskva/Kyjev/Brusel - Ruský prezident Vladimir Putin dnes podepsal výnosy uznávající nezávislost dvou separatistických republik na východě Ukrajiny. S vůdci Doněcké lidové republiky a Luhanské lidové republiky současně podepsal dohody, které podle pozorovatelů mají Rusku poskytnout právní základ pro vyslání vojáků do Donbasu. Zástupci Evropské unie a Británie označili krok Moskvy za porušení mezinárodního práva. Krize kolem Ruska a Ukrajiny se mezitím vyostřuje i vojensky. Moskva tvrdí, že její ozbrojené složky zabily pět členů "diverzní skupiny", která se podle nich pokusila o narušení hranice z Ukrajiny. Kyjev ruské tvrzení označil za dezinformaci.

Podpisovému aktu v Kremlu předcházel Putinův bezmála hodinový televizní projev, v němž prezident zdůraznil, že jihovýchod dnešní Ukrajiny, kde se nacházejí území ovládaná povstalci, "býval historicky součástí Ruska", a že "současná Ukrajina byla úplně vytvořena Ruskem, ruskými komunisty". Nynější Ukrajinu označil za americkou kolonii, území ovládané NATO a za "předmostí", odkud by Západ mohl vést překvapivý úder proti Rusku. Obvinil také Kyjev, že stále odmítá plnit mírové dohody z Minsku a že naopak chystá novou vojenskou operaci v Donbasu.

"Je to ... hrubé porušení svrchovanosti a celistvosti Ukrajiny," řekl britský premiér Boris Johnson o Putinově rozhodnutí, které označil za "špatné znamení" pro Ukrajinu. "Uznání dvou separatistických území na Ukrajině je hrubým porušením mezinárodního práva, územní celistvosti Ukrajiny a minských dohod (o zajištění míru v Donbasu)," napsal na twitteru předseda Evropské rady Charles Michel. Český premiér Petr Fiala uvedl, že ČR stojí za svobodnou a nezávislou Ukrajinou a z vlastní historie si pamatuje podobné kroky, které k míru nikdy nevedou.

Šéf unijní diplomacie Josep Borrell ještě před uznáním samostatnosti povstaleckých regionů Moskvou prohlásil, že pokud se tak stane, předloží členským zemím EU návrh na přijetí protiruských sankcí. Není ovšem jasné, zda by takový návrh získal potřebnou jednomyslnou podporu. Šéf ukrajinské diplomacie Dmytro Kuleba dnes již dříve unijní ministry zahraničí vyzval, aby část připravených nových protiruských sankcí spustili už nyní, pro což se ale účastníci ministerské schůzky v Bruselu nerozhodli.

Putinův krok přišel poté, co jej k tomu dnes vyzvali členové jeho bezpečnostní rady a opakovaně také vůdci obou povstaleckých regionů. Šéf Kremlu prohlásil, že Rusko zpočátku dělalo vše, aby střet mezi povstalci a Kyjevem urovnalo mírovou cestou, ale přesto vznikla situace, kdy hrozí další "trestná výprava" Kyjeva do Donbasu.

Uznání nezávislosti povstaleckých regionů by podle analytiků mohlo uvolnit cestu k ruské vojenské intervenci vůči Ukrajině, uvedl deník The New York Times. Připomíná, že lídři dvou dosud neuznávaných republik podporovaných Moskvou si nárokují i území, která aktuálně kontroluje ukrajinská armáda.

Ruská armáda dnes oznámila, že dnes ráno poblíž obce Mitjakinskaja v Rostovské oblasti na úseku státní hranice Ruska s Ukrajinou zjistila pohraniční hlídka ruské tajné služby FSB "průnik diverzní a průzkumné skupiny." Ruské bezpečnostní podle ní složky zabily pět "narušitelů" hranice. Kyjev ruské tvrzení označil za dezinformaci. Žádné ukrajinské síly v regionu nejsou, uvedla ukrajinská armáda.

Na frontové linii v Donbasu v poslední době zesílilo vzájemné ostřelování pozic ukrajinské armády a separatistů. Nepřátelská palba dnes zabila civilistu v osadě Novoluhanske a zranila čtyři ukrajinské vojáky, uvedla ukrajinská média s odvoláním na armádní štáb. V centru Doněcka, bašty proruských separatistů, bylo dnes slyšet několik výbuchů. Povaha těchto explozí je dosud nejasná.

Regiony kontrolované povstalci na Donbasu jsou v posledních dnech epicentrem geopolitické krize kolem Ukrajiny. Kyjev hlásí desítky případů ostřelování z druhé strany takzvané linie dotyku, jakož i mrtvé a zraněné. Vedení separatistických oblastí zase obviňuje ukrajinskou vládu z přípravy rozsáhlé ofenzívy, což ovšem Kyjev popírá. To vše v době, kdy Moskva podle západních činitelů dál hromadí vojska u ukrajinských hranic.

Zatímco svět čekal na vyjádření ruského prezidenta ohledně separatistických republik, americký prezident Joe Biden vývoj monitoroval z Bílého domu a radil se s nejvýše postavenými bezpečnostními poradci, uvedla média. Schůzi národní obranné a bezpečnostní rady svolal v reakci na poslední vývoj francouzský prezident Emmanuel Macron. Stejný krok oznámil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

Z Minsku mezitím zaznělo, že odchod ruských vojáků z Běloruska bude do velké míry záviset na stažení sil NATO ze zemí v blízkosti Běloruska a Ruska. Moskva a Minsk původně deklarovaly, že společné manévry skončí 20. února, v neděli však běloruský ministr obrany oznámil, že cvičení bude pokračovat.

Společnost Maxar Technologies, která s pomocí satelitních snímků již několik týdnů monitoruje aktivity ruské armády, uvedla, že aktivita ruských vojsk u hranic s Ukrajinou se přes víkend proměnila a lze tam spatřit menší jednotky, které se dostávají do pozic mimo základny a cvičiště, což podle ní naznačuje větší bojovou připravenost.

Dnes přitom pokračovaly snahy o diplomatické řešení krize. Elysejský palác sdělil, že prezidenti Ruska a USA v zásadě souhlasili se summitem. Macron v neděli pozdě večer telefonicky hovořil s oběma státníky, s Putinem už podruhé v jednom dni. Schůzka na nejvyšší úrovni se ale nebude konat v případě ruské invaze na Ukrajinu. Tuto podmínku potvrdil i Bílý dům. Kreml uvedl, že hovořit o konkrétních plánech na summit je předčasné. Kyjev informaci o případném setkání státníků přivítal.

Unijní ministři zahraničí dnes schválili poskytnutí finanční podpory pro ukrajinskou ekonomiku ve výši 1,2 miliardy eur (téměř 30 miliard korun) a také vyslání mise vojenských odborníků.

Ruské akciové trhy dnes odpoledne urychlily propad, hlavní index moskevské burzy RTS odepisoval více než 15 procent a výrazně oslaboval i rubl. Ruské ministerstvo financí kvůli propadu na trzích zrušilo aukci státních dluhopisů, kterou chystalo. Evropské akcie dnes zprvu díky nadějím na diplomatické řešení ukrajinské krize rostly. Komentář Kremlu však později tyto naděje rozptýlil a panevropský akciový index STOXX Europe 600 klesl nejníže od loňského října. Na finančních trzích v USA se kvůli svátku dnes neobchodovalo.