Rusko shání dělostřeleckou munici a rakety v KLDR

Washington - Ruské ministerstvo obrany se snaží nakoupit v Severní Koreji miliony raket a dělostřeleckých granátů pro pokračující válku proti Ukrajině, uvedla agentura AP s odvoláním na poznatky americké rozvědky.

Americký představitel, který hovořil pod podmínkou anonymity, pokládá skutečnost, že Rusko se obrátilo na izolovaný severokorejský stát, za známku, že "ruská armáda nadále trpí nedostatkem dodávek na Ukrajinu v důsledku kontroly vývozu a sankcí".

Američtí zpravodajci si myslí, že Rusko by se mohlo v budoucnu pokusit si obstarat další severokorejské vojenské vybavení. O těchto poznatcích jako první informoval list The New York Times.

Poznatky o nákupech v KLDR přicházejí poté, co Bidenova vláda nedávno potvrdila, že ruská armáda převzala dodávku íránských bezpilotních letounů určených pro nasazení na ukrajinském bojišti. Bílý dům ale minulý týden uvedl, že první dodané íránské drony jsou poruchové. Moskva přitom plánovala nakoupit stovky dronů.

KLDR se snaží upevnit si vztahy s Ruskem a kritizuje Spojené státy a Západ za "hegemonistickou politiku", coby ospravedlněním ruského tažení proti Ukrajině. Pchjongjang také projevil zájem vyslat stavební dělníky, aby pomohli Rusku s obnovou okupovaných území na východu Ukrajiny. KLDR se v červenci stala kromě Ruska a Sýrie jedinou zemí, která uznala nezávislost separatistické Doněcké a Luhanské lidové republiky, připomněla AP.