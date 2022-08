Rusko se snaží pomocí Turecka obejít sankce, uvádí The Washington Post

Moskva - Rusko se ve snaze obejít sankce přijaté Západem kvůli válce na Ukrajině obrací na Turecko jako na potenciálního obchodního partnera, píše deník The Washington Post s odvoláním na informace od ukrajinské rozvědky. Moskva před dnešním setkáním prezidenta Vladimira Putina a jeho tureckého protějšku Recepa Tayyipa Erdogana v Soči předložila Turecku návrh, který by jí umožnil obejít embargo na ruskou ropu přijaté Evropskou unií, a snaží se také vyhnout bankovní izolaci, tvrdí deník.

Konkrétně chce Moskva přimět Turecko, aby Rusku povolilo nákup podílů v tureckých ropných rafineriích, terminálech a zásobnících, což by mu pomohlo zamaskovat ruský původ ropy. Embargo na dovoz ruské ropy do zemí Evropské unie má začít platit od přelomu roku. Z embarga bude dočasně vyřazena přeprava ropy ropovodem Družba, který zásobuje Česko, Slovensko a Maďarsko. Česko bude na rozdíl od ostatních zemí moci také až do prosince příštího roku dovážet produkty z ruské ropy z rafinerií v jiných zemích EU.

Rusko se také snaží dosáhnout toho, aby několik státem vlastněných tureckých bank otevřelo největším ruským finančním strukturám účty. Takový krok by podle ekonomů znamenal výrazné porušení západních sankcí. K nim se Turecko nepřipojilo, přestože invazi na Ukrajinu odsoudilo.

Podle The Washington Post ale zatím nic nenasvědčuje, že by Turecko chtělo na ruský návrh přistoupit. Podpora Ruska by totiž mohla vést k uvalení sekundárních sankcí na turecké banky a společnosti.

Na setkání s Erdoganem dnes Putin řekl, že doufá v podepsání memoranda o posílení vzájemných ekonomických a obchodních vztahů. Erdogan pak prohlásil, že setkání s Putinem "může otevřít úplně odlišnou kapitolu" ve vzájemných vztazích. Turecko a Rusko stojí nyní na opačných stranách, pokud jde o válku na Ukrajině. Turecko je členskou zemí Severoatlantické aliance, která Kyjevu poskytuje vojenskou i finanční pomoc.