Rusko se snaží obklíčit ukrajinské pozice na východě

Moskva - Rusko se zřejmě snaží o obklíčení ukrajinských pozic na východě Ukrajiny. Tvrdě se bojuje jižně od Izjumu, kde se ruské síly snaží prorazit k městům Slovjansk a Kramatorsk, oznámilo ráno na twitteru britské ministerstvo obrany. Podle ukrajinského generálního štábu ruští vojáci dál ostřelují ocelárny Azovstal, poslední baštu ukrajinského odporu v Mariupolu.

"Ukrajinské síly připravují obranu v Záporoží v přípravě na možný ruský útok z jihu," uvedla v hodnocení britská vojenská rozvědka. Podle správy Záporožské oblasti dnes ráno ruské jednotky město ostřelovaly. Tamní městská rada obyvatele vyzvala, aby se odebrali do krytů, bližší detaily zatím nejsou k dispozici, napsala agentura Unian. Rusko se zasazuje o vyloučení jaderných konfliktů, i když nyní je riziko vysoké, řekl v pondělním televizním rozhovoru ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov. Podle britského ministerstva obrany není vůbec jisté, že Rusko dobude Donbas.

"Ruský nepřítel silně ostřeluje a blokuje ukrajinské jednotky v areálu Azovstalu v Mariupolu," uvedl ukrajinský generální štáb. Ruské síly dál pokračují také v ostřelování částečně obklíčeného Charkova.

Na východě Ukrajiny se situace nezměnila, napsala ruskojazyčná verze BBC s odkazem na hlášení z Kyjeva. Ukrajinské síly v posledních 24 hodinách odrazily šest ruských útoků v Doněcké a Luhanské oblasti a zničily čtyři ruské tanky a 28 dalších vozidel a pět dělostřeleckých systémů. Zničený byl i muniční sklad nedaleko okupovaného Chersonu na jihu Ukrajiny, kde podle Kyjeva zemřelo přes 70 ruských vojáků.

Zprávy nelze nezávisle ověřit.

Na severu Ukrajiny podle ukrajinské armády nejsou žádné známky toho, že by se Rusko chystalo obnovit ofenzivu. V příhraničních ruských oblastech, tedy v Brjanské, Kurské a Belgorodské, posiluje Moskva ochranu hranic.

Rusko podle Lavrova usiluje o snížení rizika jaderné války

Rusko se zasazuje o vyloučení jaderných konfliktů, i když nyní je riziko vysoké, řekl v televizním rozhovoru vysílaném dnes pozdě večer ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov. Moskva podle něj chce omezit všechny možnosti umělého zvyšování takových rizik. Ruská vláda přitom od únorového napadení Ukrajiny oznámila zvýšení bojové pohotovosti jaderných sil a opakovaně hovoří o možnosti použití jaderných zbraní.

"Toto je náš klíčový postoj, o nějž opíráme všechno. Rizika jsou nyní značná," řekl Lavrov ruské státní televizi k údajné snaze snižovat napětí. "Nechtěl bych tato rizika uměle zvyšovat. Mnohým by se to líbilo. Nebezpečí je vážné, skutečné. A my to nesmíme podceňovat," pokračoval šéf ruské diplomacie.

Ruské ministerstvo obrany minulý týden jako absurdní popřelo tvrzení Washingtonu, že se Rusko chystá použít na Ukrajině taktické jaderné zbraně. Moskva tvrdí, že jaderné zbraně použije jen v případě ohrožení vlastní existence. Zároveň obviňuje Západ, že opatřeními přijatými po invazi na Ukrajinu v zásadě útočí na Rusko.

Také ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj předminulý týden varoval, že by se všechny státy měly připravit na možnost, že by ruský prezident Vladimir Putin mohl použít na Ukrajině taktické jaderné zbraně. Putin na konci února nařídil uvést ruské jaderné síly do "zvláštního režimu" bojové pohotovosti, přičemž nebylo příliš jasné, jaké má tento krok praktické důsledky.

Není vůbec jisté, že Rusko dobude Donbas, tvrdí britské ministerstvo obrany

Není ani zdaleka jisté, že ofenziva ruské armády na východě Ukrajiny bude úspěšná a že se Rusku podaří Donbas dobýt, protože ukrajinské síly mají poměrně silnou pozici a podporu Západu v podobě dodávek zbraní. V rozhovoru se stanicí Sky News to dnes řekl náměstek britského ministerstva obrany James Heappey. Oponoval také pondělnímu vyjádření šéfa ruské diplomacie Sergeje Lavrova, že Severoatlantická aliance se už do konfliktu v podstatě zapojila, protože Kyjev zásobuje zbraněmi.

"To, co vidíme na Donbase, je zcela jiný typ konfliktu, než byly boje kolem Kyjeva. Tentokrát je to střet stran, jejichž síly jsou mnohem vyrovnanější, kde mají Ukrajinci výhodu obranných pozic, které si připravili během uplynulých osmi let, a pro Rusy bude velmi obtížné přes ně proniknout," řekl Heappey.

Podle něj navíc postup ruské armády narušuje politické vměšování. "Teď to jasně vidíme, když Moskva tlačí na armádu, aby se prokázala nějakým jednoznačným úspěchem před 9. květnem, aby si mohl (ruský prezident Vladimir) Putin užít přehlídku na Rudém náměstí, i když vojensky to nemá žádný smysl," dodal náměstek.

Heappey také odmítl slova ruského ministra zahraničí, který v pondělním televizním rozhovoru prohlásil, že svět čelí reálné hrozbě třetí světové války a že Severoatlantická aliance už se do konfliktu zapojila.

"NATO se v podstatě zapojilo do konfliktu s Ruskem skrze prostředníka a toho prostředníka vyzbrojuje. Válka je válka," řekl Lavrov.

Podle Heappeyho ale zbraně na Ukrajinu nedodává NATO, nýbrž jednotlivé země, z nichž některé členy aliance jsou, jiné ale zase nikoli. "Pokaždé, když zvýšíme nabídky ohledně dodávek (zbraní), je to přímý důsledek toho, jak Rusko vede svou operaci na Ukrajině," řekl Heappey.

Šéf ukrajinské diplomacie Dmytro Kuleba pokládá slova ruského ministra zahraničí za známku, že Moskva cítí porážku ve válce proti Ukrajině a jaderným konfliktem straší proto, že ztrácí poslední naději, že odradí svět od podpory Ukrajinců.

"Znamená to jen, že Moskva cítí porážku na Ukrajině. Proto svět nás musí ještě více podporovat, abychom zvítězili a uchránili evropskou a globální bezpečnost," uvedl Kuleba.

Moskva po únorovém napadení Ukrajiny oznámila zvýšení bojové pohotovosti jaderných sil a opakovaně hovoří o možnosti použití jaderných zbraní. Ruské ministerstvo obrany minulý týden jako absurdní popřelo tvrzení Washingtonu, že se Rusko chystá použít na Ukrajině taktické jaderné zbraně. Moskva tvrdí, že jaderné zbraně použije jen v případě ohrožení vlastní existence. Zároveň obviňuje Západ, že opatřeními přijatými po invazi na Ukrajinu v zásadě útočí na Rusko.

