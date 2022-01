Rusko se podle USA chystá vyslat k bělorusko-ukrajinské hranici 30.000 vojáků

New York - USA mají důkazy, že Rusko chce začátkem února vyslat k bělorusko-ukrajinské hranici přes 30.000 vojáků, řekla dnes podle agentury Reuters na jednání Rady bezpečnosti OSN o Ukrajině americká velvyslankyně Linda Thomasová-Greenfieldová. Současnou situaci v Evropě označila diplomatka za nebezpečnou. Ruský velvyslanec při OSN Vasilij Něbenzja na stejném zasedání řekl, že o údajné přípravě Moskvy na vojenskou akci proti Ukrajině chybí důkazy.

Thomasová-Greenfieldová upřesnila, že nyní je v Bělorusku podle jejích informací 5000 ruských armádních příslušníků. Nedávné kroky Moskvy označila za destabilizující a agresivní. Rusko podle informací americké armády shromáždilo v posledních měsících u ukrajinských hranic přes 100.000 vojáků. Další ruští vojáci byli vysláni do Běloruska, aby se tam v únoru zapojili do společného cvičení běloruské a ruské armády. Manévry s názvem Spojenecké odhodlání se budou konat v blízkosti západní hranice Běloruska s Polskem a Litvou - členskými státy NATO - a také u jižních hranic s Ukrajinou. Západ se obává, že Rusko se připravuje na možnou agresivní akci vůči Ukrajině, Moskva to ale popírá.

Ruský velvyslanec při OSN Něbenzja sdělil, že rozviřování debaty o možné válce považuje za provokativní, a obvinil USA, že chtějí, aby se "slova proměnila v činy". Uvedl, že již dříve Rusko přesouvalo vojska na svém území, aniž by to vzbuzovalo "hysterii" mezinárodní komunity.

Ukrajinský velvyslanec při OSN Serhij Kyslycja uvedl, že Kyjev nemůže důvěřovat moskevským prohlášením a potřebuje důkazy v podobě stahování vojsk. Ukrajinský diplomat zopakoval, že podle Kyjeva ohrožuje Ukrajinu na 130.000 ruských vojenských příslušníků a proruským separatistům na východě Ukrajiny pomáhá 3000 ruských vojáků. Kyslycja popřel, že by se Ukrajina chystala na zahájení vojenské akce na východě země nebo na poloostrovu Krym, z čehož ji v posledních týdnech viní Moskva.

Na stranu Ruska se postavil na dnešním jednání čínský velvyslanec, který sdělil, že Peking shromažďování ruských vojsk u ukrajinských hranic nevnímá jako hrozbu. Všechny zúčastněné strany vyzval, aby zachovaly klid a nezhoršovaly situaci.

Ruský zástupce se na úvod schůze Rady bezpečnosti o napětí kolem Ukrajiny pokusil zabránit, aby jednání bylo veřejné. Většina členů ale hlasovala proti jeho návrhu.