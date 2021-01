Rusko se neodvolá proti dvouletému vyloučení ze sportovních akcí

Moskva - Rusko se neodvolá proti dvouletému vyloučení země z velkých sportovních soutěží včetně olympijských her v Tokiu 2021, zimních olympijských her v Pekingu 2022 či fotbalového mistrovství světa v Kataru 2022 kvůli opakovaným dopingovým proviněním. Oznámila to národní antidopingová agentura RUSADA. Původně čtyřletý trest, který Sportovní arbitrážní soud (CAS) v Lausanne v prosinci zkrátil na polovinu, vyprší 16. prosince 2022.

"RUSADA považuje tuto kapitolu za uzavřenou. Chceme se plně soustředit na spolupráci s WADA (Světovou antidopingovou agenturou) s výhledem na úplné obnovení členství agentury," uvedla RUSADA v prohlášení. Ačkoli verdikt CAS Rusové stále považují za nesprávný a jednostranný, rozhodli se nevyužít práva na odvolání ke švýcarskému federálnímu soudu.

Ruští sportovci a týmy budou moci na velkých akcích startovat jen v případě, že nebudou zapleteni do dopingových skandálů. Nesmí závodit pod svou vlajkou a v případě jejich vítězství nezazní ruská hymna. Sportovci budou moci mít na oděvu jméno země a její barvy, pokud bude název "Rusko" stejně dominantní jako slova "Neutrální sportovec" nebo "Neutrální tým".

Součástí trestu je také zákaz ucházet se v příštích dvou letech o pořádání velkých sportovních soutěží v Rusku. Národní antidopingová agentura (RUSADA) také musí Světové antidopingové agentuře WADA zaplatit za náklady na vyšetřování 1,27 milionu dolarů (27,2 milionu korun), 100.000 dolarů (2,1 milionu korun) jako pokutu a 400.000 franků (9,6 milionu korun) za výlohy na arbitrážní řízení.

WADA v prosinci 2019 potrestala Rusko na čtyři roky za zmanipulování dat z moskevské laboratoře předtím, než byly předány vyšetřovatelům WADA. V údajích byly mimo jiné vymazány soubory spojené s pozitivními dopingovými testy, které mohly vést k identifikaci hříšníků. Rusko se proti distanci odvolalo ještě před koncem roku 2019 a trest tak nevstoupil v platnost.