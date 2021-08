Rusko se nechystá vojensky angažovat v Afghánistánu, uvedl Putin

Moskva - Rusko podrobně sleduje situaci v Afghánistánu, ale nechystá se v něm vojensky angažovat, uvedl podle agentury TASS ruský prezident Vladimir Putin na sjezdu vládní strany Jednotné Rusko. Ruský lídr rovněž varoval, že by teroristická uskupení z Afghánistánu mohla využít současné chaotické situace a zintenzivnit svoji činnost v sousedních zemích.

"Bedlivě sledujeme situaci," řekl Putin k Afghánistánu. "Ale je jasné, že se nechystáme vměšovat do vnitřních afghánských záležitostí, a tím spíše zatahovat naše ozbrojené síly do konfliktu všichni proti všem. Podle mě se tam děje právě to," pokračoval Putin.

Ruský prezident připomněl, že neklidná situace v Afghánistánu trvá již několik desetiletí a že Rusko jako nástupnický stát Sovětského svazu má s vojenským zapojením v zemi zkušenosti. Sověti v Afghánistánu intervenovali v letech 1979 až 1989. "Vzali jsme si z toho potřebné ponaučení," prohlásil dnes Putin.

Šéf Kremlu také ve své dnešní řeči varoval, že různá uskupení působící na afghánském území mohou představovat teroristickou hrozbu pro okolní státy. "Hrozí, že teroristé, uskupení různého druhu, která našla útočiště v Afghánistánu, využijí chaosu, který zde zanechali naši západní kolegové, a pokusí se o přímou eskalaci v sousedních zemích," sdělil Putin. Prezident doplnil, že takový scénář by představoval nebezpečí i pro Rusko. Moskva má podle něj však k dispozici účinné prostředky, jak své občany před mezinárodním terorismem ochránit.