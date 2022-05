Rusko se kvůli sankcím stáhne z Mezinárodní vesmírné stanice, píší státní média

Moskva - Šéf ruského vesmírného programu oznámil, že Moskva se stáhne z Mezinárodní vesmírné stanice (ISS). Podle státních médií je to důsledek sankcí uvalených na zemi kvůli invazi na Ukrajinu, napsala agentura Bloomberg.

"Rozhodnutí už bylo přijato, nejsme povinni o něm veřejně hovořit," řekl podle agentury TASS šéf ruské vesmírné agentury Roskosmos Dmitrij Rogozin v sobotním rozhovoru se státní televizí. "Mohu říci jen tolik, že v souladu s našimi závazky budeme naše partnery o ukončení práce na ISS informovat s ročním předstihem," dodal.

Rogozin na začátku dubna pohrozil ukončením ruské mise, pokud Spojené státy, Evropská unie a Kanada nezruší sankce vůči podnikům zapojeným do ruského kosmického průmyslu. Výzkumná vesmírná stanice byla až do ruské invaze na Ukrajinu vzácnou oblastí spolupráce mezi Ruskem a USA a jejich spojenci, a to navzdory neustále se zhoršujícím vztahům.

Ve středu na ISS přiletěla na palubě lodi od firmy SpaceX trojice amerických astronautů s italskou kolegyní. Na ISS budou s dalšími třemi Američany, třemi ruskými astronauty a Němcem Matthiasem Maurerem.