Rusko se chystá zakázat tři desítky organizací ze zahraničí včetně Česka

Moskva - Ruští poslanci z komise pro vyšetřování zahraničního vměšování do vnitřních záležitostí Ruska navrhli zakázat tři desítky zahraničních nevládních organizací. V Rusku by tyto spolku měly být prohlášeny podle návrhu za "nežádoucí", v některých případech i "extremistické" organizace, napsala agentura TASS s odvoláním na šéfa komise, předsedu bezpečnostního výboru dolní komory parlamentu Vasilije Piskarjova. Jde mimo jiné o blíže neupřesněné organizace z Česka.

"Komise ukončila vyšetřování ohledně 30 nevládních organizací, občanských a společenských sdružení ze 16 zemí, které nejsou přátelské vůči Rusku. Jejich činnost navrhujeme označit za nežádoucí a některé za extremistické," řekl zákonodárce.

Jde o organizace z Austrálie, Rakouska, USA, Maďarska, Dánska, Španělska, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Nizozemska, Norska, Polska, Německa, Černé Hory, Česka a Švédska, napsal TASS, aniž by uvedl konkrétní organizace.

"Dříve se tyto struktury zaměřovaly na vyvolávání nepokojů a separatismu v Rusku, vměšování do voleb a propagaci narkotik, zapojení dospívajících do destruktivní činnosti a využívání různých technologií k diskreditaci Ruska. Od února se aktivně zapojily do protiruské činnosti v souvislosti se speciální vojenskou operací na Ukrajině," zdůraznil Piskarjov. Především jde podle něj o výzvy k financování nepřítele, zavedení sankcí proti Rusku, poskytnutí zbraní a vojenské techniky Ukrajině. Cizí spolky podle poslance často působí pod pláštíkem humanitární pomoci.

Poslanec konkrétně zmínil sdružení Kovčeg působící v Maďarsku a dalších čtyřech desítkách zemí a spolupracující s organizací Ruská Amerika pro demokracii v Rusku při sbírání peněz na pořízení dronů pro ukrajinskou armádu a verbování odpůrců války mezi Rusy s cílem destabilizace situace v Rusku.

Ruské ministerstvo spravedlnosti v listopadu 2019 zařadilo českou humanitární organizaci Člověk v tísni na seznam organizací, které jsou v Rusku nežádoucí. V praxi to znamená zákaz činnosti. Člověk v tísni si rozhodnutí vyložil jako vcelku očekávanou reakci úřadů na to, že organizace v Rusku podporovala občanskou společnost a lidi, kteří jsou proti korupci, proti ničení životního prostředí, kteří bojují za práva menšin, chtějí větší transparentnost ruského státu, chtějí, aby Rusko dodržovalo mezinárodní závazky ohledně ochrany a dodržování lidských práv.

Seznam nežádoucích organizací úřady vytvořily po ruské anexi Krymu v roce 2014 a vyhlášení protiruských sankcí. Organizace zařazené na seznamu nesmějí v Rusku působit a ruští občané s nimi nesmějí spolupracovat pod hrozbou až šestiletého vězení. Působení v organizaci označené za extremistickou hrozí ještě delším pobytem za mřížemi.