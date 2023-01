Rusko se chystá mobilizovat dalších až 500.000 mužů, obává se Ukrajina

Kyjev - Rusko se chystá tento měsíc povolat do armády dalšího až půl milionu lidí, sdělil britskému deníku The Guardian zástupce šéfa ukrajinské vojenské rozvědky Vadym Skibickyj. Na podzim Rusko do bojů na Ukrajině mobilizovalo přibližně 300.000 mužů.

Kyjev se domnívá, že nově mobilizovaní vojáci se na jaře a v létě zapojí do série ofenziv na východní a jižní Ukrajině, uvedl také Skibickyj. Šéf rozvědky Kyrylo Budanov už dříve stanici BBC řekl, že ruské vedení přijalo rozhodnutí začít v lednu s novými odvody, mluvil přitom o datu 5. ledna jako o možném začátku. Skibickyj ale posunul možné ohlášení nové mobilizace na 15. ledna, kdy v Rusku definitivně skončí zimní svátky.

Moskva popírá, že by byla další mobilizační vlna na stole. Ruský prezident Vladimir Putin ale nevydal nařízení, které by podzimní mobilizaci formálně ukončilo. Podle právníků má tak ruské vedení připravenou půdu pro další odvody.

Podle Budanova by druhá mobilizační vlna mohla proběhnout hladčeji než první, poněvadž vojenské správy už mají od podzimu zajetý postup. Pokud by se obavy ukrajinské rozvědky naplnily, Rusko by významně navýšilo počet svých vojáků na Ukrajině. V současnosti na Ukrajině podle ukrajinské vojenské rozvědky bojuje 280.000 ruských vojáků pozemních vojsk.

Podle Skibického Rusku zabere asi dva měsíce, než dá nové jednotky dohromady. Úspěch ruské armády pak bude záviset na tom, jak dobře budou vojáci vycvičeni a jaké budou mít vybavení.