Rusko rozmístí taktické jaderné zbraně v Bělorusku u západních hranic

Minsk - Rusko rozmístí své taktické jaderné zbraně v Bělorusku blízko západních hranic této země. V neděli to prohlásil ruský velvyslanec v Bělorusku Boris Gryzlov. Podle agentury Reuters to nejspíš povede k dalšímu zvýšení napětí mezi Ruskem a Západem. O rozmístění taktických jaderných zbraní v zemi, která je spolu s Ruskem formálně součástí takzvaného svazového soustátí, informoval ruský prezident Vladimir Putin koncem března. Stát by se tak mělo v létě.

Zbraně "budou přesunuty na západní hranici našeho svazového soustátí a zvýší možnosti zajištění bezpečnosti," řekl Gryzlov běloruské státní televizi. "Stane se tak navzdory hluku v Evropě a ve Spojených státech."

Ruský velvyslanec neupřesnil, kde konkrétně budou taktické jaderné zbraně rozmístěny, ale uvedl, že zařízení, v němž budou skladovány, bude dokončeno do 1. července, a poté přesunuto do Běloruska.

Rozhodnutí o rozmístění taktických jaderných zbraní - tedy těch, které mají relativně krátký dolet a v porovnání s těmi strategickými menší rozsah - kritizoval Západ. Bělorusko hraničí s Litvou, Lotyšskem a Polskem, tedy trojicí zemí, které jsou členy Evropské unie i Severoatlantické aliance.

Bělorusko je nejbližším spojencem Ruska, které už více než 13 měsíců vede válku proti Ukrajině. Své vojáky do bojů sice Minsk nevyslal, ale jednotky z Moskvy z jeho území vedly útok na sever Ukrajiny včetně ofenzivy na Kyjev.

Autokratický prezident země Alexandr Lukašenko se minulý týden nechal slyšet, že Bělorusko je v případě nutnosti připraveno na své území rozmístit kromě ruských taktických jaderných zbraní i zbraně strategické, pod které spadají například mezikontinentální balistické rakety.