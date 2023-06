Rusko prý zvažuje, zda posílit obranu, nebo pozice na Ukrajině

Londýn - Ruské vedení se musí naléhavě zabývat otázkou, zda posílit vlastní obranu v regionech sousedících s Ukrajinou, nebo zda upevnit pozice na frontě. Dnes to v souvislosti s útoky partyzánských skupin v Rusku v místech u hranic s Ukrajinou uvádí britská vojenská rozvědka. Ruské ministerstvo obrany uvedlo, že ofenzivu ve východoukrajinském městě Marjinka nyní převzaly čečenské speciální síly, informuje agentura Reuters.

Ve svém pravidelném hodnocení situace na bojišti britská rozvědka připomíná, že diverzní skupiny se z Ukrajiny pokusily o prolomení hranice dvakrát za posledních deset dnů. Ve čtvrtek se je podle všeho ruské armádě a silám ministerstva vnitra podařilo zastavit rychleji než minulý týden v pondělí. Britští vojenští zpravodajci nicméně podotýkají, že sám resort obrany v Moskvě informoval, že na ruském území nasadil rozličnou vojenskou techniku, včetně útočných vrtulníků a raketometu TOS-1A, který je vyzbrojen termobarickými raketovými hlavicemi.

"Ruské velení čelí naléhavému dilematu, zda posílit obranu v regionech u hranic s Ukrajinou, nebo zda upevnit bojové linie na okupované Ukrajině," uvádí britská vojenská rozvědka.

Schopnosti ruské armády dnes zpochybnil i šéf britského ministerstva obrany Ben Wallace, podle kterého "když trefíte ruské vojáky do špatného místa, tak zkolabují". Na rozdíl od některých jiných západních představitelů se také Wallace domnívá, že Ukrajina má skutečnou šanci ještě letos získat Krymský poloostrov, který Rusko anektovalo v roce 2014. Řekl to v rozhovoru s listem The Washington Post.

Ruské ministerstvo obrany dnes uvedlo, že ofenzivu u Marjinky v Doněcké oblasti, u které se už několik měsíců soustředí jedny z nejtvrdších bojů na frontě, nyní vedou čečenské speciální jednotky rychlého nasazení Achmat. Reuters k tomu poznamenal, že čečenské síly jsou spolu s žoldnéři ze soukromé Wagnerovy skupiny "jedněmi z hlavních hybných sil" ruské ofenzivy na Ukrajině.

Rusko se nyní soustředí hlavně na incidenty na svém území. Minulý týden v pondělí se Belgorodská oblast stala dějištěm ozbrojených střetů, které podle ruských úřadů vyvolal vpád ukrajinských "sabotážních skupin". Podle Kyjeva i médií do oblasti pronikli Rusové z dobrovolnických oddílů bojujících na straně Ukrajiny. Později se stáhli. Ve čtvrtek se podle analytiků z amerického Institutu pro výzkum války (ISW) podařilo členy těchto oddílů lokalizovat nedaleko ruské Nové Tavolžanky asi 3,5 kilometru od hranice mezi oběma státy. ISW uvádí, že na ruské území pronikají jen malé skupiny a hovoří v této souvislosti o výbojích. Jde o útočné operace malého rozsahu, při kterých vojáci rychle proniknou na území nepřítele s cílem získat informace, narušit síly protivníka nebo zničit jeho infrastrukturu. Takové výboje končí plánovaným stažením z úzce definované oblasti a jejich cílem není dané území dlouhodobě ovládnout.

Ruské ministerstvo obrany ovšem tyto výboje označuje za pokusy o "invazi" do Ruska a úřady z příhraničních oblastí evakuovaly stovky dětí. Mluvčí prezidenta Vladimira Putina řekl, že jeho šéf je o dění v Belgorodské oblasti neustále informován. Kreml se podle ISW tyto omezené výpady snaží využít ve své propagandě s cílem přesvědčit občany Ruska o tom, že válka na Ukrajině je pro jejich zemi existenční otázkou. Ruské vedení chce také získat podporu veřejnosti pro zdlouhavý konflikt.