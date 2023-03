Rusko prodlouží současné omezení těžby ropy do konce června

Moskva - Rusko s ohledem na současnou situaci na trhu zachová současné snížení těžby o 500.000 barelů denně do konce června. Uvedl to dnes vicepremiér Alexandr Novak. Rusko minulý měsíc oznámilo, že v reakci na západní sankce v březnu sníží svoji těžbu, podle Novaka by plánované snížení produkce mělo být splněno v příštích dnech. Snížení odpovídá zhruba pěti procentům celkové produkce ropy v Rusku v lednu. Rusko je druhým největším vývozcem ropy na světě za Saúdskou Arábií.

"V současnosti je Rusko blízko dosažení cílové úrovně snížení - bude jí dosaženo v nejbližších dnech," řekl Novak. "V souladu se současnou situací na trhu bude rozhodnutí o dobrovolném snížení těžby o 500.000 barelů denně platit do června 2023 včetně," dodal.

Novak v prohlášení uvedl, že světový trh s ropou je pod bezprecedentním tlakem. Poukázal na energetické embargo západních zemí vůči Rusku a na to, co označil za nebezpečné pokusy omezit cenu ropy.

Rozhodnutí Ruska snížit těžbu ropy doplňuje dohodu skupiny OPEC+, která zahrnuje Organizaci zemí vyvážejících ropu a její spojence v čele s Ruskem. Skupina se loni v říjnu dohodla na prudkém snížení těžby o dva miliony barelů denně, které má trvat od listopadu do konce letošního roku. Skupina snížila těžbu navzdory výzvám velkých spotřebitelů, aby ji naopak zvýšila, napsala agentura Reuters.

V celém loňském roce se těžba ropy v Rusku zvýšila o dvě procenta na 535 milionů tun (zhruba 10,7 milionu barelů) denně. Důvodem byl nárůst prodeje do asijských zemí, hlavně do Indie a Číny.

Evropská unie spolu se skupinou ekonomicky vyspělých zemí G7 a s Austrálií od loňského 5. prosince zavedla maximální cenu 60 dolarů za barel ruské ropy přepravované po moři. V případě překročení tohoto limitu je zakázáno ropu převážet a pojišťovat její přepravu. Od 5. února platí i cenové stropy na ruské ropné produkty.